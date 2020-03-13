Ergenekon'dan beraat eden Osman Gürbüz'den 1 milyon liralık tazminat davası



Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA) 'ERGENEKON silahlı terör örgütüne üye olduğu' gerekçesiyle Temmuz 2008'de tutuklanıp, 3 yıl 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra beraat eden Osman Gürbüz, 1 milyon liralık tazminat davası açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2008 yılında başlatılan 'Ergenekon Terör Örgütü' soruşturması kapsamında, aynı yıl 1 Temmuz günü gözaltına alınan ve 5 Temmuz'da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanan çay bahçesi işletmeciliği yapan Osman Gürbüz'e, 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Osman Gürbüz'ün avukatları aracılığıyla temyiz ettiği karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından Nisan 2016'da bozuldu. İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Osman Gürbüz, Temmuz 2019'da beraat etti. Karar temyiz edilmemesi üzerine kesinleşti.

1 MİLYON LİRALIK DAVA

Ergenekon soruşturması kapsamında 3 yıl 3 ay cezaevinde tutuklu kalan Osman Gürbüz, avukatları Etem Erman Güneş ve Onur Bilge Özdemir aracılığıyla Hazine ve Antalya Mal Müdürlüğü aleyhine 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Osman Gürbüz'ün Ergenekon terör örgütünün tetikçisi konumunda yargılandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Hakkında, özellikle adı ve fotoğrafının mevcut olduğu, basında geniş bir şekilde yer alan Necip Hablemitoğlu cinayetini işlediğinden bahisle birçok haber yapılmış ve gerçekle bağdaşmayan mesnetsiz iddialar yüzünden hem kendisi hem ailesi manevi olarak çok yıpranmıştır. Devamla aynı iddialardan bir diğeri de yaklaşık 30 kişinin öldürüldüğü Gazi Mahallesi olaylarında ilk kurşunu sıkan kişinin ve olayın planlayıcısının ve azmettiricisinin Osman Gürbüz olduğudur. Anılan iki farklı iddia da Gürbüz'ü, ülkemizde derin yaralar açmış birçok kesimin öfkesine maruz kalmak zorunda bırakmıştır. Hatta ölenlerin yakınları, Gürbüz hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Bu iki ciddi iddiayla itham edilirken ailesi resmen tehdit altında yaşamıştır. Ailesinin başına bir şey gelebileceğinden korkarak manevi anlamda ızdırap çekmiştir. Tahliye olduğunda dahi '200 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Osman Gürbüz tahliye edildi' haberi yapıldı."

Dava nedeniyle eşinin de kendisinden boşandığı anlatılan dilekçede, Osman Gürbüz'ün cezaevi koşulları nedeniyle kalp hastalığına yakalandığı belirtildi. Tazminat davası, önümüzdeki günlerde Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mithat ABAKAN

2020-03-13 11:20:41



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