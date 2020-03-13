Kamyonetin altında 50 metre sürüklendi, o anları izleyince gözlerine inanamadı Otomobilin açılan kapısına çarpıp diğer aracın altına giren motosiklet sürücüsünün inanılmaz kurtuluşu Mehmet Vehbi Okudan: "İnşallah kapıyı açmaz dedim açtı. Kamyonetin altına girince 'buraya kadarmış' dedim"

Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarında duraklayan otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletli, bir başka aracın altına girip 50 metre aracın önünde sürüklendi. Kapıyı açan otomobil sürücüsü, araçtan inip sürücüyü ararken, sürücüyü altına alıp metrelerce sürükleyen kamyonetteki sürücü de durdu ancak , aracın altındaki sürücüyü bir süre göremedi. Her iki sürücü de motosiklet sürücüsünü ararken, kamyonet sürücüsü aracın altındaki yaralı sürücüyü fark etti. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil AntalyaManavgat D400 karayolu üzerinde sağ şeritte durdu. Trafiğin yoğun olduğu saatte duran otomobilin sürücüsü, kapıyı açınca arkadan gelen motosikletli kapıya çarpıp savruldu. Motosiklet çarpmanın etkisiyle sürüklenip dururken, motosiklet sürücüsü 55 yaşındaki Mehmet Vehbi Okudan, kaza sırasında yanından geçmekte olan kamyonetin altına girdi ve yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kamyonetin kaza sebebiyle durmasının ardından her iki sürücü de yaralı sürücüyü aramaya koyuldu. Otomobil sürücüsü, açtığı otomobil kapısının çevresine bakarken kamyonetten inen sürücü ve yolcu da motosiklet sürücüsünü aramaya koyuldu. Kamyonetteki sürücünün ayakları kamyonetin ön tarafından dışarı doğru çıkan sürücüyü görmesiyle birlikte ortalık hareketlendi. Otomobil sürücüsü de kamyonete doğru koşuştururken telefonla sağlık ekiplerine haber verildi.

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