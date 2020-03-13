Yaşlı ve komşu evleri tatil edildi konserler ertelendi Başkan Uysal, Korona virüs önlemler paketini açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaşlı ve komşu evleri tatil edildi konserler ertelendi Başkan Uysal, Korona virüs önlemler paketini açıkladı

İHA

Yaşlı ve komşu evleri tatil edildi konserler ertelendi Başkan Uysal, Korona virüs önlemler paketini açıkladı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında belediyenin tüm eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı’yla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıkladığı takvime uygun olarak tatil edildiğini açıkladı.
Başkan Uysal, Muratpaşa’da, belediyenin tüm konser, panel, tiyatro gibi toplu gerçekleştirilen etkinliklerinin iptalinin ardından korona virüsüne karşı alınan önlemlerin kapsamının genişletildiğini belirtti. Muratpaşa Belediyesi ekipleri, kendi tesislerinin yanı sıra Muratpaşa Cami’nide de dezenfekte çalışması yaptı. Uysal, bu çerçevede Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan, Konuksever, Dutlubahçe, Ermenek ve BayındırSoğuksu mahallelerinde bulunan kreşlerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ikinci bir açıklamaya kadar tatil edildiğini söyledi. Uysal, ayrıca, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Ermenek, Zeytinköy ve Memurevleri’nde bulunan destek eğitim kurs merkezleri ile Kızılsayaray Mahallesi’nde bulunan üniversite hazırlık kursu MURGEM’in ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karara istinaden 2 hafta süreyle tatil olduğunu belirtti.

Yaşlı ve Komşu Evleri tatil
Muratpaşa Belediyesi’nin 60 yaş ve üstü Muratpaşa sakinlerine yönelik hizmet veren yaşlı evleriyle birlikte komşu evleri de 16 Mart Pazartesi gününden itibaren ikinci bir açıklamaya kadar süresiz kapatılırken çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik spor kurslarının devam ettiği ilkbahar dönemi spor okulları ile meslek edindirme ve hobi kurslarına da ara verildi. Yüzme havuzu ve spor salonları da dezenfekte edilerek kapatıldı.
Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla birlikte engelli bireyler ve ailelerine yönelik destek eğitim çalışmaları yürüten Engelsiz Kafe’de tüm etkinlikler ve dersler Pazartesi’den başlamak üzere ikinci bir açıklamaya kadar iptal edildi. Şirinyalı Mahallesi’nde falez kıyı bandında yer alan Engelsiz Kafe’nin kafe hizmeti ise belediyenin DenizYüzü ve DağYakası işletmelerinde olduğu gibi hizmet vermeye devam edecek. Teneffüs Park ta ise açık alanda verilen hizmete devam edilecek.

ASSİM’de önlemler
Diğer yandan Doğuyaka Mahallesi’nde bulunan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) ise belediye ve ASSİM yönetiminin 23 Nisan’a kadar olan tüm etkinlikleri ertelendi. ASSİM, yerleşkede bulunan derneklerin düzenlendiği etkinliklerle ilgili tasarrufun derneklerde olduğunu belirterek, etkinlik kararlarını yeniden gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ertelenen konserler
Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ise Mart sanat atölyeleri çalışmasıyla birlikte 20 Mart’ta düzenlenecek ‘Unutulmaz Filmler ve Müzikler’, 28 Mart’ta yapılacak ‘Antalya’dan Geçen Genç Klasik Müzik Sanatçıları’ konseri, 3 Nisan Canan Anderson, 6 Nisan Düşlerin Sazendeleri, 10 Nisan AslıAşk konserleri ileri bir tarihe ertelendi. Ayrıca 1819 Nisan tarihlerinde 2’incisi gerçekleştirilecek Muratpaşa Çocuk ve Genç Bale Festivali de alınan önlemler çerçevesinde ertelendi. Muratpaşa Kültür Salonu’nda belediyenin gerçekleştireceği tüm konserler de ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonetin altında 50 metre sürüklendi, o anları izleyince gözlerine inanamadı Otomobilin açılan kapısına çarpıp diğer aracın altına giren motosiklet sürücüsünün inanılmaz kurtuluşu Mehmet Vehbi Okudan: "İnşallah kapıyı açmaz dedim açtı. Kamyonetin altına girince 'buraya kadarmış' dedim"
YEREL HABERLER Kamyonetin altında 50 metre sürüklendi, o anları ...
(Görüntülü) Turizmcilerden Bakan Ersoy'un açıklamasına destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Turizmcilerden Bakan Ersoy'un ...
Turizmcilerden Bakan Ersoy'un açıklamasına destek
YEREL HABERLER Turizmcilerden Bakan Ersoy'un açıklamasına destek
Antalya'da "Okul Dezenfekte Ekibi" kuruldu
YEREL HABERLER Antalya'da "Okul Dezenfekte Ekibi" kuruldu
Korona virüse karşı en az 7 saatlik uyku vücut direncini artırıyor Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Uyku Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet Karadağ: "Korona virüs salgınında ölen insanların büyük çoğunluğunun vücut direncinin düşük olanlar olduğunu görüyoruz" "Vücut direncini arttırmak için öneriler yapılıyor, biz de uyku tıbbıyla ilgilenen hekimler olarak vücut direncinin arttırılması için günde en az 7 saat uyku uyulmasını öneriyoruz" "Böyle bir salgın hastalık durumunda en az uyku saati olan 6'yı, 7 saate çıkarmayı öneriyoruz" "Uyku vücut direncini arttıran çok önemli bir faktördür"
YEREL HABERLER Korona virüse karşı en az 7 saatlik uyku vücut ...
Patara Koordinasyon Toplantısı ertelendi
YEREL HABERLER Patara Koordinasyon Toplantısı ertelendi
Ergenekon'dan beraat eden Osman Gürbüz'den 1 milyon liralık tazminat davası
YEREL HABERLER Ergenekon'dan beraat eden Osman Gürbüz'den 1 milyon ...
Alman turist otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Alman turist otel odasında ölü bulundu
Alanya’da otel baskınında yakalanan uyuşturucu tacirleri adliyede
YEREL HABERLER Alanya’da otel baskınında yakalanan uyuşturucu ...
Kaçan şüphelinin bekçi tarafından vurulma anı kameralara yansıdı Şüphelinin vurulduktan sonra sendeleyip yere düştüğü anların kamera kayıtları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kaçan şüphelinin bekçi tarafından vurulma anı ...
(Görüntülü) Motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düştüğü an kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Motorlu araçların girmemesi için yola ...
Yürürken zincire takılan genç kız hastanelik oldu Genç kadının yüzüstü yere kapaklandığı anlar güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Yürürken zincire takılan genç kız hastanelik ...
Başkan Genç'ten kadınlara mesire alanı müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Genç'ten kadınlara mesire alanı müjdesi
AVM'lerde HEPA filtre ile Korona virüsü önlemi Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. İbrahim Atmaca: "AVM'lerde küçük partikülleri tutabilen HEPA filtre olarak adlandırılan özel filtreler tercih edilebilir"
YEREL HABERLER AVM'lerde HEPA filtre ile Korona virüsü önlemi Makina ...
Konyaaltı Belediyesi’nden Korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nden Korona virüs tedbirleri
(Görüntülü) Yatlar turizm sezonuna hazırlanıyor 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yatlar turizm sezonuna hazırlanıyor 
Gömbe Panayır Alanı çalışması başladı
YEREL HABERLER Gömbe Panayır Alanı çalışması başladı
(Görüntülü) Zeytinpark'ta papatya şöleni
YEREL HABERLER (Görüntülü) Zeytinpark'ta papatya şöleni
(Görüntülü) Kanser tedavisi gören Havvanur'un hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kanser tedavisi gören Havvanur'un hayali ...
Antalya'da yatlar, turizm sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Antalya'da yatlar, turizm sezonuna hazırlanıyor
'Sağlık mahkemeleri istiyoruz'
YEREL HABERLER 'Sağlık mahkemeleri istiyoruz'
Zeytinpark'ta papatya görsel şöleni
YEREL HABERLER Zeytinpark'ta papatya görsel şöleni
Kanser tedavisi gören Havvanur'un hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Kanser tedavisi gören Havvanur'un hayali gerçek oldu
(Görüntülü) Otobüs biletlerine koronavirüs zammı iddiası
YEREL HABERLER (Görüntülü) Otobüs biletlerine koronavirüs zammı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X