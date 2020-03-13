3. Etap Raylı Sistemin minik ziyaretçileri Tramvayla hem gezdiler hem bilgilendiler

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden 3. Etap Raylı Sistem Projesi’ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu öğrencileri teknik bir gezi düzenledi. Öğrenciler demiryolu ulaşımı konusunda bilgi aldı ve tramvay gezisine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin, 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Varsak’ı Otogara, Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve şehir merkezine bağlayacak projenin minik misafirleri vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ortaokulu 5/B sınıfı öğrencileri demiryolları ulaşımı ve meslek seçimi konularında bilgi almak için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı 3. Etap Raylı Sistem Merkez şantiyesini ziyaret etti. Projede görevli kontrol mühendisleri tarafından öğrencilere proje hakkında bilgi verildi.

Öğrencilere, tramvayın çalışma sistemi ile toplu ulaşımdaki önemine, projede bugüne kadar yapılan çalışmaları ve hangi meslek gruplarının projede görev yaptığına dair bilgilendirmede bulunuldu. Öğrenciler daha sonra görevli mühendisler ve öğretmenleri eşliğinde Varsak durağından tramvaya binerek kısa bir gezi yaptı. Öğrenciler güzergah boyunca hem gezdi hem de yetkililerden bilgi aldı. Gezi sırasında çok eğlendiklerini dile getiren minik ziyaretçiler Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

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