Antalya'da fahiş fiyat girişimlerine sıkı denetim

Antalya'nın Kepez ilçesinde Korona virüse karşı alınan önlemler iki katına çıkarıldı, fahiş fiyat girişimlerine karşı denetimler sıkılaştırıldı.

Kepez Belediyesi, vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı alanlarda temizlik ve hijyen uygulamalarını artırdı. Korona virüsünün ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülmesi ve dünya geneline hızla yayılmasının ardından tedbir amaçlı bir dizi önlemler alan Kepez Belediyesi, Türkiye’de vakanın görülmesinin ardından temizlik ve hijyen uygulamalarını iki katına çıkardı. Kepez Belediyesi, temizlik ve hijyen uygulamaları kapsamında; halka açık tüm alanlarda, belediyeye ait binalarda ilaçlama ve temizlik çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. İlçede bulunan okul ve camilerin de temizlik, bakım, onarım işlerini 11 yıldır üstlenen Kepez Belediyesi, bu alanları da dip köşe temizliyor. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, Korona virüsü salgın riskinin gündeme gelmesiyle fahiş fiyat girişimlerine karşı denetlemeleri sıkılaştırdı.



"Günler öncesinden tedbirimizi aldık"

Kepez Belediyesi hizmet binası girişinde de vatandaşların önleyici tedbir olarak dezenfektan kullanmaları da sağlanıyor. Her gün yüzlerce vatandaşın uğrak yeri olan belediye binası da düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Kepez’de dezenfekte işlemleri mesai içi, mesai sonu ve hafta sonları da vardiyalı olarak gerçekleştiriliyor. Bir dizi önlemler aldıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz günler öncesinden gerekli tedbirlerimizi almıştık. Ancak vakanın ülkemizde de görülmesinin ardından temizlik ve dezenfekte işlemlerimizi daha da artırdık. Alınan tüm tedbirler toplum sağlığımızı korumak adınadır“ diye konuştu.

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