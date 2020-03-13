ALTİD'den Hijyen Semineri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ALTİD'den Hijyen Semineri

İHA

ALTİD'den Hijyen Semineri

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ev sahipliğinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından hijyen açısından alınması gereken tedbirler anlatıldı.
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ev sahipliğinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik seminer verildi. Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) verilen seminerde turistik işletmelerin genel hijyen ihtiyacı ve bu kurumlardan çalışan personellerin hijyen açısından alması gereken tedbirler anlatıldı. Seminere turistik esnaf ve konaklama sektörü temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ANTALYA-'Sağlık mahkemeleri istiyoruz'
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA-'Sağlık mahkemeleri istiyoruz'
Antalya'da fahiş fiyat girişimlerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Antalya'da fahiş fiyat girişimlerine sıkı denetim
Antalya’da caretta caretta ölüsü sahile vurdu
YEREL HABERLER Antalya’da caretta caretta ölüsü sahile vurdu
15 yaşındaki İrem okusun diye engeller kaldırıldı Serebral Palsi hastası İrem'e tekerlekli sandalye hediye edildi, okul yoluna asfalt döküldü
YEREL HABERLER 15 yaşındaki İrem okusun diye engeller ...
Serik Gülsün-Süleyman Süral MYO’da Turizmde Halkla İlişkiler ve Medya Semineri AGC Başkanı Yeni: "Online gazeteciliğe geçiyoruz"
YEREL HABERLER Serik Gülsün-Süleyman Süral MYO’da Turizmde Halkla ...
Antalya'da Korona seferberliği Su borcu olan vatandaşların 2 ay boyunca suyu kesilmeyecek
YEREL HABERLER Antalya'da Korona seferberliği Su borcu olan ...
Falez Caddesi Kavşağı 5 gün trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Falez Caddesi Kavşağı 5 gün trafiğe kapatılacak
Evde bakım hizmeti için geldikleri evde yaşlı adamın cesediyle karşılaştılar
YEREL HABERLER Evde bakım hizmeti için geldikleri evde yaşlı adamın ...
3. Etap Raylı Sistemin minik ziyaretçileri Tramvayla hem gezdiler hem bilgilendiler
YEREL HABERLER 3. Etap Raylı Sistemin minik ziyaretçileri Tramvayla ...
Antalya'da öfkeli kayın biraderden eniştesinin aracına sopalı saldırı Park halindeki otomobilin camlarını, farklarını ve aynalarını parçaladı
YEREL HABERLER Antalya'da öfkeli kayın biraderden eniştesinin ...
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor Evin içerisinde sürekli Korona virüsünün konuşulması, çocuklardaki gerçeklik algısını bozuyor Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu: “Ben çok endişeliyim, çocuğuma belli etmeden yapıyorum’ diye düşünüyoruz. Aslında öyle değil. Bir çocuk 1 aylıkken de 6 aylıkken de 1 yaşındayken de annenin stresini hissedebilir” “Evin içerisinde sürekli Korona virüsünün konuşulması, basın yayında sürekli Korona virüs ile ilgili video ve haberlerin izlenmesi çocuklardaki gerçeklik algısını bozabilir"
YEREL HABERLER Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar ...
Yaşlı ve komşu evleri tatil edildi konserler ertelendi Başkan Uysal, Korona virüs önlemler paketini açıkladı
YEREL HABERLER Yaşlı ve komşu evleri tatil edildi konserler ...
Kamyonetin altında 50 metre sürüklendi, o anları izleyince gözlerine inanamadı Otomobilin açılan kapısına çarpıp diğer aracın altına giren motosiklet sürücüsünün inanılmaz kurtuluşu Mehmet Vehbi Okudan: "İnşallah kapıyı açmaz dedim açtı. Kamyonetin altına girince 'buraya kadarmış' dedim"
YEREL HABERLER Kamyonetin altında 50 metre sürüklendi, o anları ...
(Görüntülü) Turizmcilerden Bakan Ersoy'un açıklamasına destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Turizmcilerden Bakan Ersoy'un ...
Turizmcilerden Bakan Ersoy'un açıklamasına destek
YEREL HABERLER Turizmcilerden Bakan Ersoy'un açıklamasına destek
Antalya'da "Okul Dezenfekte Ekibi" kuruldu
YEREL HABERLER Antalya'da "Okul Dezenfekte Ekibi" kuruldu
Korona virüse karşı en az 7 saatlik uyku vücut direncini artırıyor Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği Uyku Bilim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mehmet Karadağ: "Korona virüs salgınında ölen insanların büyük çoğunluğunun vücut direncinin düşük olanlar olduğunu görüyoruz" "Vücut direncini arttırmak için öneriler yapılıyor, biz de uyku tıbbıyla ilgilenen hekimler olarak vücut direncinin arttırılması için günde en az 7 saat uyku uyulmasını öneriyoruz" "Böyle bir salgın hastalık durumunda en az uyku saati olan 6'yı, 7 saate çıkarmayı öneriyoruz" "Uyku vücut direncini arttıran çok önemli bir faktördür"
YEREL HABERLER Korona virüse karşı en az 7 saatlik uyku vücut ...
Patara Koordinasyon Toplantısı ertelendi
YEREL HABERLER Patara Koordinasyon Toplantısı ertelendi
Ergenekon'dan beraat eden Osman Gürbüz'den 1 milyon liralık tazminat davası
YEREL HABERLER Ergenekon'dan beraat eden Osman Gürbüz'den 1 milyon ...
Alman turist otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Alman turist otel odasında ölü bulundu
Alanya’da otel baskınında yakalanan uyuşturucu tacirleri adliyede
YEREL HABERLER Alanya’da otel baskınında yakalanan uyuşturucu ...
Kaçan şüphelinin bekçi tarafından vurulma anı kameralara yansıdı Şüphelinin vurulduktan sonra sendeleyip yere düştüğü anların kamera kayıtları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kaçan şüphelinin bekçi tarafından vurulma anı ...
(Görüntülü) Motorlu araçların girmemesi için yola çekilen zincire takılarak düştüğü an kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Motorlu araçların girmemesi için yola ...
Yürürken zincire takılan genç kız hastanelik oldu Genç kadının yüzüstü yere kapaklandığı anlar güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Yürürken zincire takılan genç kız hastanelik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X