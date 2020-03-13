Şüpheli vak'a başvuruları Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak

Sağlık Bakanlığı tarafından Korona virüsüne şüphesine ilişkin başvurulması gereken hastane listesi yayınlandı. Bu kapsamda Antalya'daki vakalar için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi belirlendi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılarak küresel salgın (pandemi) ilan edilen Korona virüs Türkiye'ye de iki kişide tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, vatandaşları hastalığı karşı uyardı. Korona virüs belirtilerinin, solunum yolları hastalıklarına benzer yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtiler gösterdiği açıklandı.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı ülke genelinde Korona virüs hastalarının başvurabileceği hastanelerin listesini yayınladı. Türkiye’de şu anda 25 hastanede koronavirüs testi yapılabiliyor. Listede Antalya'daki vakalar için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Isparta ve çevresindeki vakalar içinse Isparta Şehir Hastanesi yer aldı.

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