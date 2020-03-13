Kemer'de camiler ve duraklar temizleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kemer'de camiler ve duraklar temizleniyor

İHA

Kemer'de camiler, Kur'an kursları ve duraklar dezenfekte edilmeye başlandı.

Kemer'de camiler ve duraklar temizleniyor

Kemer'de camiler, Kur’an kursları ve duraklar dezenfekte edilmeye başlandı.
Dünyanın ve Türkiye’nin gündeminde yer alan Korona virüse karşı belediye olarak alınan tedbirlere başlanıldı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’de endişe verici bir durumun olmadığını belirterek, bugün itibariyle camilerde, Kur’an kursları ve duraklarda dezenfekte çalışmalarına başlanıldığını söyledi. Korona virüse karşı alınan tedbirleri sıklaştıran belediye ekipleri, halkın sıkça bulunduğu camilerde ve duraklarda ilaçlama çalışması yaptı.
İlçe genelindeki tüm cami ve duraklarda ilaçlama yapan belediye ekipleri, hafta sonu da resmi kurumlar ve okullarda dezenfekte çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Topaloğlu, “Koronavirüse karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Bugün camilerde ve duraklarda dezenfekte çalışmalarına başladık. Hafta sonu da resmi kurumlarda ve okullarda ilaçlama işlemleri devam edecek. Halkımız hiçbir şeyden endişe etmesin. Belediye olarak önlemlerimizi alıyoruz. Herkes temizliğe dikkat etsin. Mümkün olduğunca tokalaşma ve sarılma olmasın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalyaspor, Sivasspor maçında 3 puan hedefliyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, Sivasspor maçında 3 puan hedefliyor
Antalya'da hamile ve kronik hastalığı bulunan personele iki hafta idari izin
YEREL HABERLER Antalya'da hamile ve kronik hastalığı bulunan ...
Kemer'e 2 ton dezenfektan alınacak
YEREL HABERLER Kemer'e 2 ton dezenfektan alınacak
Çiftçi kadınlar ilk kez sinemaya girdi
YEREL HABERLER Çiftçi kadınlar ilk kez sinemaya girdi
Antalyaspor Hasan Subaşı tesisleri sahasındaki yangın korkuttu Sahanın reklam panoları tadilatı sırasında çıkan yangında, bir palmiye ağacı küle döndü, reklam panoları zarar gördü
YEREL HABERLER Antalyaspor Hasan Subaşı tesisleri sahasındaki yangın ...
Şüpheli vak'a başvuruları Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak
YEREL HABERLER Şüpheli vak'a başvuruları Antalya Eğitim ve Araştırma ...
Mahsur kaldığı mağaradan kurtarılan keçi emzirmek için yavrusuna koştu Kurtulur kurtulmaz iki gündür aç olan yavrusunu emzirdi
YEREL HABERLER Mahsur kaldığı mağaradan kurtarılan keçi emzirmek ...
Tartıştığı akrabasına kızdı, sinirini emanet kamyonetten çıkardı Denetimli serbestlik hükümlüsü kadın, kendisi gibi hükümlü akrabasının emaneten aldığı kamyonetin camlarını kaldırım taşıyla kırarak tuzla buz etti
YEREL HABERLER Tartıştığı akrabasına kızdı, sinirini emanet ...
Alperen Gözcü, düşmanı uzaktan kumandayla vuracak Yerli ve milli savunma sistemi Alperen Gözcü "Alperen Gözcü" Mehmetçiğin gözü olacak
YEREL HABERLER Alperen Gözcü, düşmanı uzaktan kumandayla ...
Kaleiçi Festivalinde belirsizlik sürüyor Festivalle ilgili karar ilerleyen günlerde verilecek Festivalin ertelenip ertelenmeyeceği net değil
YEREL HABERLER Kaleiçi Festivalinde belirsizlik sürüyor Festivalle ...
Drone ile çekimi, mahkemelik etti
YEREL HABERLER Drone ile çekimi, mahkemelik etti
Akdeniz Üniversitesi’nde Ulusal Girişimcilik Zirvesi
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi’nde Ulusal Girişimcilik Zirvesi
ALTİD'den Hijyen Semineri
YEREL HABERLER ALTİD'den Hijyen Semineri
(Görüntülü) ANTALYA-'Sağlık mahkemeleri istiyoruz'
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA-'Sağlık mahkemeleri istiyoruz'
Antalya'da fahiş fiyat girişimlerine sıkı denetim
YEREL HABERLER Antalya'da fahiş fiyat girişimlerine sıkı denetim
Antalya’da caretta caretta ölüsü sahile vurdu
YEREL HABERLER Antalya’da caretta caretta ölüsü sahile vurdu
15 yaşındaki İrem okusun diye engeller kaldırıldı Serebral Palsi hastası İrem'e tekerlekli sandalye hediye edildi, okul yoluna asfalt döküldü
YEREL HABERLER 15 yaşındaki İrem okusun diye engeller ...
Serik Gülsün-Süleyman Süral MYO’da Turizmde Halkla İlişkiler ve Medya Semineri AGC Başkanı Yeni: "Online gazeteciliğe geçiyoruz"
YEREL HABERLER Serik Gülsün-Süleyman Süral MYO’da Turizmde Halkla ...
Antalya'da Korona seferberliği Su borcu olan vatandaşların 2 ay boyunca suyu kesilmeyecek
YEREL HABERLER Antalya'da Korona seferberliği Su borcu olan ...
Falez Caddesi Kavşağı 5 gün trafiğe kapatılacak
YEREL HABERLER Falez Caddesi Kavşağı 5 gün trafiğe kapatılacak
Evde bakım hizmeti için geldikleri evde yaşlı adamın cesediyle karşılaştılar
YEREL HABERLER Evde bakım hizmeti için geldikleri evde yaşlı adamın ...
3. Etap Raylı Sistemin minik ziyaretçileri Tramvayla hem gezdiler hem bilgilendiler
YEREL HABERLER 3. Etap Raylı Sistemin minik ziyaretçileri Tramvayla ...
Antalya'da öfkeli kayın biraderden eniştesinin aracına sopalı saldırı Park halindeki otomobilin camlarını, farklarını ve aynalarını parçaladı
YEREL HABERLER Antalya'da öfkeli kayın biraderden eniştesinin ...
Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar hissediyor Evin içerisinde sürekli Korona virüsünün konuşulması, çocuklardaki gerçeklik algısını bozuyor Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu: “Ben çok endişeliyim, çocuğuma belli etmeden yapıyorum’ diye düşünüyoruz. Aslında öyle değil. Bir çocuk 1 aylıkken de 6 aylıkken de 1 yaşındayken de annenin stresini hissedebilir” “Evin içerisinde sürekli Korona virüsünün konuşulması, basın yayında sürekli Korona virüs ile ilgili video ve haberlerin izlenmesi çocuklardaki gerçeklik algısını bozabilir"
YEREL HABERLER Ebeveynin korona virüs kaygısını çocuklar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X