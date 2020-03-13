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Antalya'da hamile ve kronik hastalığı bulunan personele iki hafta idari izin

İHA

Antalya'da hamile ve kronik hastalığı bulunan personele iki hafta idari izin

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs ile ilgili önleme çalışmalarına yoğun şekilde devam ederken, Başkan Muhittin Böcek tüm belediye birimlerinde ve şirketlerinde görevli hamile, organ nakli, böbrek yetmezliği, kanser hastası olan ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin iki hafta idari izinli sayılmaları talimatını verdi.
Yeni tip Korona virüse karşı tedbirler alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkın yanı sıra personelinin de sağlığını yakından düşünüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla hamile organ nakli, böbrek yetmezliği, kanser hastası olan ve kronik rahatsızlığı bulunan büyükşehir belediyesi personeli 16 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren iki hafta süreyle idari izinli sayılacak.
Açıklama yapan Böcek, “Halkımıza yönelik önlemlerimizi alırken, kamu hizmeti sunan ve Antalya’ya hizmet için canla başla çalışan mesai arkadaşlarımızı da unutmuyoruz. Özellikle hamile personelimiz başta olmak üzere kronik rahatsızlığı bulunan personellerimizi bu süreçte olası salgın riskine karşı koruyabilmek adına idari izinli sayılmaları yönünde bir karar aldık. İki haftalık izinlerinde dinlenerek bu süreci en sağlıklı şekilde atlatmaları en büyük temennimizdir” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediye içerisinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına da devam ediyor. Belediye Hizmet Binası içerisinde birçok noktaya dezenfektanlar yerleştirilirken, birimler sürekli olarak ilaçla temizleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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