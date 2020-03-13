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Petronas 2020 Distribütör Buluşması Antalya’da gerçekleşti

İHA

Petronas, gelenekselleştirdiği distribütör buluşmalarının 4'üncüsünü Antalya'da 'Gizli Kahramanlar' temasıyla gerçekleştirdi. Petronas Türkiye'nin Distribütör organizasyonunda görev alan 120 gizli kahramanın katılım gösterdiği organizasyonda, 2019 yılı performansı değerlendirildi ve başarılı satış personelleri ödüllendirildi. Buluşmada gerçekleştirilen interaktif sunumlarla da Petronas'ın otomobil, ağır vasıta, iş makineleri yağları ile birlikte endüstriyel yağlar kategorisinde yapılan iyileştirme ve geliştirmeler katılımcılara aktarıldı.

Petronas 2020 Distribütör Buluşması Antalya’da gerçekleşti

Petronas, gelenekselleştirdiği distribütör buluşmalarının 4’üncüsünü Antalya’da ‘Gizli Kahramanlar’ temasıyla gerçekleştirdi. Petronas Türkiye’nin Distribütör organizasyonunda görev alan 120 gizli kahramanın katılım gösterdiği organizasyonda, 2019 yılı performansı değerlendirildi ve başarılı satış personelleri ödüllendirildi. Buluşmada gerçekleştirilen interaktif sunumlarla da Petronas’ın otomobil, ağır vasıta, iş makineleri yağları ile birlikte endüstriyel yağlar kategorisinde yapılan iyileştirme ve geliştirmeler katılımcılara aktarıldı.

Otomotiv sektörünün küresel madeni yağ üreticilerinden Petronas'ın Türkiye yapılanması içerisindeki distribütör buluşmasını Antalya’da gerçekleştirdi. Toplam 120 satış çalışanının katılım gösterdiği etkinlikte 2019 yılı değerlendirilirken, Petronas’ın özellikle transmisyon yağları ve endüstriyel yağlar kategorisindeki ürünlerinde yapılan iyileştirme ve geliştirmeler katılımcılara aktarıldı. Buluşmada ayrıca; Petronas’ın Tutela, Selenia, Syntium, Urania, Ambra serisi madeni yağları ile endüstriyel ve toplam satış kategorilerinde yüksek performansa ulaşanlar ödüllendirildi.

"İş ortaklarımızla büyüyeceğiz"
Distribütörlerini iş ortakları olarak gördüklerini belirten Petronas Türkiye Genel Müdürü Burak Işıldak, sayıları 23’ü bulan iş ortaklarıyla verimli bir yılı geride bıraktıklarını kaydederek, "Türkiye’de 19 otomotiv ve 4 endüstriyel olmak üzere toplamda 23 iş ortağımız bulunuyor. 2019 yılında attığımız güzel adımlarla; stoktahsilat yönetimi ve ürün çeşitlendirmelerimizle birlikte, iş ortaklarımıza daha iyi imkanlar sunacağımızı ve beraber daha sağlıklı bir şekilde büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Otomotiv grubunda satış ağımızı tamamlamış durumdayız. Mevcut distribütörlerimiz ve iş ortaklarımızla büyümeyi planlıyor, yeni iş ortakları eklemeyi düşünmüyoruz. Endüstriyel ürünlerde ise ağımıza yeni iş ortakları ekleme düşüncemiz var. Petronas, küresel arenada endüstriyel ürünler kategorisinde geniş bir ürün yelpazesine sahip ve bu gruptaki ürünleri Türkiye pazarına adapte edeceğiz. Özel bir ilgi ve ekip gerektiren endüstriyel ürün grubunda, bu ilgiyi sağlamaya istekli iş ortaklarımızla devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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