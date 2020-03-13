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Manavgat'ta tüm etkinlikler iptal edildi, dezenfekte çalışmaları başladı Dezenfektan maddelerin fiyat artışlarını denetleniyor

İHA

Manavgat Belediyesi, Korona virüsüne karşı bir dizi önlemler aldı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in acil durum toplantısı sonrasında ikinci bir karara kadar tüm etkinlikler iptal edilirken, kentteki dezenfekte ve eğitim çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ise dezenfektan maddelerin fiyat artışlarını denetlerken, kahvehane ve çay ocaklarında hijyen denetimi yapıyor.

Manavgat'ta tüm etkinlikler iptal edildi, dezenfekte çalışmaları başladı Dezenfektan maddelerin fiyat artışlarını denetleniyor

Manavgat Belediyesi, Korona virüsüne karşı bir dizi önlemler aldı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in acil durum toplantısı sonrasında ikinci bir karara kadar tüm etkinlikler iptal edilirken, kentteki dezenfekte ve eğitim çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü ise dezenfektan maddelerin fiyat artışlarını denetlerken, kahvehane ve çay ocaklarında hijyen denetimi yapıyor.
Manavgat Belediyesi, son günlerde tüm dünyayı tehdit eden Korona virüsüne karşı önlemleri almak, halkın genel sağlığını korumak ve olası virüs kaynaklı bulaşmaları önlemek amacıyla bir dizi çalışmalar başlattı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen başkanlığında yapılan acil durum toplantısı sonrasında, belediyenin düzenleyeceği konser, tiyatro, sergi, panel, gezi gibi tüm kapalı ve açık alan etkinliklerin, ikinci bir karara kadar iptal edildiği duyuruldu. Toplantıda dezenfektasyon, eğitim çalışmaları ile Zabıta Müdürlüğü’nün denetimleri konusunda da kararlar alındı.

Camiler cuma namazına hazırlandı
Bu kararlar çerçevesinde harekete geçen Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, geceden itibaren halkın toplu kullanma alanlarında Korona virüsüne karşı dezenfektasyon çalışmaları yaptı. Yatsı namazı sonrasında harekete geçen 15 kişilik 3 ekip, gece boyunca mesai yaparak kent merkezindeki tarihi köprü korkulukları, Selime Hatun Merkez Camisi, Hisar Camisi, Külliye Camisi, Cumhuriyet Meydanı, Kent Meydanı, Ana Caddeler, Otobüs ve Minibüs Durakları ve Yayla Mahallesi Cuma Pazarında dezenfektasyon işlemlerini gerçekleştirdi. Camilerin ilaçlanmasıyla vatandaşların Cuma namazını gönül rahatlığı ile kılmalarının sağlandığı belirtildi. Devam edecek çalışmalarda tüm camilerin, belediye hizmet binalarının, belediyeye ait yurt, kreş, etüd merkezi, gençlik merkezleri gibi eğitim kurumlarının yanı sıra devlet hastanesi, tapu dairesi, hükümet konağı gibi alanların sırasıyla dezenfekte edileceği açıklandı.

Zabıta fiyat artışlarını denetledi
Manavgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise gün içinde büyük marketlerde kolonya, maske, alkol, dezenfektan, sabun gibi hijyen malzemelerinin fiyat artışları uygulanıp uygulanmadığını, stokçuluk yapılıp yapılmadığını denetledi. Ayrıca zabıta ekipleri restoran, kahvehane ve çay ocaklarında hijyen eğitimi ve denetimi yaparak işyerleri çalışanlarına uyarılarla bilgilendirmede bulundu.
Aynı gün içinde belediye içerisinde tüm birim müdürlerine Korona virüsü ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Manavgat Belediyesi işyeri hekimi İskender Durmaz tarafından verilen eğitimde, birim müdürlerine, çalışanlarını virüsle ilgili olarak bilgilendirme yapmaları ve hijyen kurallarına uymaları talimatı vermelerini istendi.

"Acil duruma toplantısında kararlar alındı"
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat halkın genel sağlığını sağlamanın birinci derecede görev ve sorumlulukları olduğunu söyledi.
Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak halkımızın genel sağlığını düşünerek düzenleyeceğimiz konser, tiyatro, sergi, panel, gezi gibi tüm kapalı ve açık alan etkinliklerimiz ikinci bir karara kadar iptal edilmiştir. Belediyemizde yaptığımız acil durum toplantısında aldığımız karar gereği, geceden itibaren, halkımızın toplu kullanma alanlarında Korona virüsüne karşı dezenfektasyon çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda yatsı namazı sonrasında kent merkezindeki camilerimizin dezenfektasyonunu gerçekleştirerek halkımızın Cuma namazına gönül rahatlığı ile gitmesine zemin hazırladık. Bunun dışında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gece boyunca mesai yaptı. Gün içinde de işyerlerinde fiyat artışı denetimleri, kahvehanelerde bilgilendirme ve hijyen denetimleri ve diğer cami, kaymakamlık ve toplu kullanım alanlarını dezenfekte çalışmalarımız sürecek. Halkımızın sakinlik ve sağduyuyla, endişeye kapılmadan gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz” dedi.

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