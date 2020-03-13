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ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek" ATSO Başkan Çetin’den Korona virüs değerlendirmesi

İHA

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Sezon Nisan sonuna ertelendi. Yaklaşık 40 günlük sürede alınacak önlemlerle salgının önlenmesi ve böylece yaz sezonunun kazanılması doğru bir stratejidir. Antalya, örnek ve kararlı bir mücadeleyle güçlü ve güvenli bir turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecektir" dedi.

ATSO Başkanı Çetin: "Antalya, güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecek" ATSO Başkan Çetin’den Korona virüs değerlendirmesi

ATSO Başkanı Davut Çetin, "Sezon Nisan sonuna ertelendi. Yaklaşık 40 günlük sürede alınacak önlemlerle salgının önlenmesi ve böylece yaz sezonunun kazanılması doğru bir stratejidir. Antalya, örnek ve kararlı bir mücadeleyle güçlü ve güvenli bir turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecektir" dedi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüs salgınının ekonomik ve sosyal hayatı olumsuz etkilediğini, ancak paniğe kapılmanın yararının olmadığını kaydetti. Çetin, "Vatandaşlarımızın eve kapanması, gıda stokları yapması gibi tutumlara gerek olmadığını özellikle vurgulamak istiyoruz. Yaklaşık 3 aydır dünya gündeminde olan bir sorun karşısında paniğe kapılmanın anlamı ve yararı yoktur. Ekolojik koşullar nedeniyle virüs mutasyonu ve yayılması çağımızın sıradan bir sorunu olmaya adaydır. Birkaç yılda bir her grip virüsünde panik yaşanması bilimsel gerçeklerle bağdaşmamaktadır" ifadelerinde bulundu.

"Halkın ve işyerlerinin hijyen kurallarına uyması önemli"
Türkiye'nin sınır kontrollerini zamanında başlattığını ve virüsün görülmesiyle birlikte önlemleri yoğunlaştırdığını dile getiren Çetin, "Çin ve diğer ülke deneyimleri sayesinde risk grupları ve uyulması gereken kurallar bilinmektedir. Halka açık yerlerde, toplu taşıma araçlarında, kitlesel üretim, ticaret ve hizmet işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması, risk gruplarının özellikle korunması en önemli hususlardır. Bazı şirketler günlük hijyen önlemlerini yoğunlaştırarak ve halka açıklayarak örnek olmuşlardır. Küçük işletmeler de bu uygulamaları takip etmelidir. Sağlık Bakanlığımız bugüne kadar aktif ve kararlı bir tutumla birçok ülkeye göre etkin ve başarılı önlemleri almış bulunmaktadır. Bakanlık bundan sonra da salgınla mücadeleyi en iyi biçimde sürdürecektir. Kitlesel testlerin yaygınlaştırılmasıyla bu konuda çok daha hızlı sonuç alınabilecektir" dedi.

"Spekülatif fiyat hareketlerinin takipçisi olacağız"
Son günlerde bazı ürünlerde fahiş ve spekülatif fiyat hareketlerine karşı Ticaret Bakanlığı tarafından denetimlere başlandığını aktaran Çetin, "Odamız bu konuda vatandaşlarımızdan ve sektörlerimizden gelecek şikayetlerin takipçisi olacaktır. İşletmelerimiz bu dönemde müşterilerine güven vermeye daha fazla önem vermeli, piyasada fırsatçılığa ve tedirginliğe karşı birlikte hareket etmelidir" mesajını verdi.

"Turizm sezonunun Nisan’a ertelenmesi doğru bir strateji"
"Korona virüs turizm sektörüne etkisi nedeniyle Antalya için ayrı bir öneme sahiptir" diyen Çetin, "Kültür ve Turizm Bakanımız Ersoy, basın toplantısında ve kendileriyle yaptığımız görüşmede turizm sezonunun açılışının Nisan sonuna ertelendiğini açıklamışlardır. Yaklaşık 40 günlük sürede alınacak önlemlerle salgının önlenmesi ve böylece yaz sezonunun kazanılması doğru bir stratejidir. Kuşkusuz bu mücadele yalnızca turizm sektörünün çabasıyla kazanılamaz; başarı için bütün Antalya seferber olmalı, işbirliği ve dayanışmayla hareket etmelidir. Karşı karşıya olduğumuz riskleri ve önlemlerimizi dünya kamuoyu ile paylaşarak güven yaratmalıyız. Mayıs ayından itibaren yoğun bir tanıtım kampanyasıyla yüksek sezonu en iyi performansla kazanacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

KGF kredi paketi
Çetin, "Koronavirüs ve dünya ekonomisindeki sorunlardan etkilenecek sektörlere dönük olarak Hükümet KGF kredi paketi gibi çeşitli destek önlemleri hazırlığı içerisindedir. 170 milyar TL tutarında KGF destek kararı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçmiştir. Bu tutarın artırılması ve öncelikli sektörlerin belirlenmesi de yararlı olacaktır. Ayrıca acil ihtiyaç içindeki bütün sektör ve işletmelere vergi, SGK prim ödemelerinde erteleme gibi desteklerin de sağlanması gereklidir. Turizmin ve turizme bağlı hizmet, ticaret ve sanayi sektörlerinin desteklenmesi Antalya için hayati önem taşımaktadır. Turizm Bakanlığımız sektöre yönelik destek paketini önümüzdeki günlerde açıklayacaktır. Nisan ve Mayıs ayındaki rezervasyon düşüşleri acenta ve konaklama şirketlerini ve tedarikçi sanayi ve ticaret işletmelerini etkileyecektir. Bu nedenle geçici sıkıntıları aşacak desteklerin sağlanması, ayrıca Mayıs ayından itibaren güçlü bir tanıtım ve pazarlama kampanyası hazırlanması gereklidir" şeklinde konuştu.

"Havayolu taşımacılığı yapan şirketlere destek acil ve önceliklidir"
Uçak desteklerinin yüksek sezonda güçlü performansın garantisi olacağını ifade eden Çetin, "Havayolu taşımacılık şirketlerinin sezona güçlü girmeleri şu aşamada öncelikli konuların başında gelmektedir. Bu şirketlere destek verilerek uçak filolarını korumaları sağlanmalıdır. Bu nedenle ilk aşamada en acil destek sert talep düşüşü yaşayan havayolu taşımacılığı şirketlerine verilmelidir. Bu önlemlerle birlikte Mayıs ayından itibaren ekonomide ve turizmde daha iyi bir gelişme göreceğimize inanıyoruz. Antalya, örnek ve kararlı bir mücadeleyle güçlü ve güvenli turizm destinasyonu olduğunu dünyaya gösterecektir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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