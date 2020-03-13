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Engelli çalışan yöneticisini şikayet etti, işinden oldu

DHA

Engelli çalışan yöneticisini şikayet etti, işinden oldu


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan yüzde 64 engelli Kadir Can Avcı (26), yöneticisini kendisine hakaret edip, vurduğu iddiasıyla belediye yetkililerine şikayet ettikten sonra işten çıkartıldı. 4 gün önce iş akti feshedilen Avcı'ya, Hizmet İş Sendikası Antalya Şubesi sahip çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde, 2015 yılından bu yana engelli kadrosunda çalışan Kadir Can Avcı'nın iddiasına göre, yerel seçimlerin ardından göreve gelen G.K. adlı yönetici, sürekli "Sen engelli değilsin, geri zekalısın, sen aptalsın, seni buradan çıkartmak için elimden geleni yapacağım" diyerek, baskı kurdu.Yaklaşık 10 gün önce de yine iddiaya göre, G.K. önce elektrikli bisikletine vurduğu Avcı'ya tokat attı. Kadir Can Avcı, bu durumu belediyeye yetkililerine şikayet etti. Avcı yaşadığı süreci şöyle anlattı:
"Sözlü tacizlerine kulak asmamaya çalıştım. 10 gün önce elektrikli bisikletime vurdu. Ben de 'Bu demir parçası ne istiyorsun?' dedim. O da hıncını alamadı, 'Bir de sana vurayım' dedi bana da vurdu. Bu olayın üzerine kendisini şikayet edeceğimi söyledim, bana 'İstersen Muhittin Böcek'e git. Ben CHP'liyim bana hiçbir şey olmaz' diye cevap verdi. Bu kişiyi şikayet edince ve olay  kamuoyuna yansıyınca, 4 gün önce iş akdime son verildi.Yaşadıklarımdan dolayı zor günler geçiriyorum. İşe dönmek umurumda değil. Fakat bana çok kötü davrandılar.  Neden benimle bu kadar uğraştılar anlamıyorum."  
'BU YAPILAN, İNSANLIĞA YÖNELİK BİR SUÇ'
Yüzde 50 zihinsel, yüzde 14 bedensel engelli Kadir Can Avcı'ya, belediye önünde 232 gündür eylemde olan Hizmet İş Sendikası Antalya Şubesi sahip çıktı. Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, olayın takipçileri olacaklarını, işe iade için dava sürecinin başladığını belirtti. Kandil, "Bu yapılan, insanlığa yönelik bir suçtur. Kadir Can Avcı'ya, belediye yönetiminin değişmesiyle mobbing ve baskılar yapılmaya başlanmış. Burada 232 gündür grevdeyiz, 228'inci gün Kadir Can yanımıza geldi ve işten çıkarıldığını söyledi. Bunu araştırdığımızda engelli çalışana mobbing, baskı, hakaret ve şiddet uygulandığını öğrendik. Hemen ardından haber yaptırttığı için işine son verilmiş. Önceki dönemde işe girdiği için mobbing yapılmış. Engeliyle dalga geçmeye kadar baskılar yapılmış" diye konuştu.
'KADİR CAN'A KOMPLO KURULMUŞ'
Olay sonrası suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Kandil, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kadir Can'a komplo kurulmuş. Yağmurlu bir iş gününde işe gelmediğine yönelik tutanak düzenlenmiş ve savunma istenmiş. Yağmurlu günde işe gelemeyeceğini söyleyerek, çavuşundan izin istemiş. Çavuşu da sözlü olarak izin vermiş. Fakat arkasından bir komplo kurulmuş. Sözlü olarak izni veren çavuş hala orada çalışıyor ama izin alan çalışandan savunması isteniyor. Savunması istendikten sonra da iş akdi işe gelmediğinden dolayı değil, başka nedenlerle feshediliyor. Sendikamızın hukuk müşavirliği tarafından Kadir Can arkadaşımızın işe iade dava süreci başlatıldı. Şu anda dava arabulucuda görüşme aşamasında. Biz Muhittin Böcek başkandan bu yanlış karardan bir an evvel dönmesini bekliyoruz. İnşallah Kadir Can'ın işine iadesi gerçekleştirilir ve başka mobbingler yaşamaz."DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2020-03-13 16:53:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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