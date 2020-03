(Görüntülü) ANTALYA 'Yüzey temizliğinde çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan'

'Yüzey temizliğinde çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan'

SAĞLIK Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs önlemlerini sıraladı, "Yüzeylerin temizliği standart kullandığımız deterjanlarla yapılabilir. Çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan" dedi.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan beş yıldızlı otelde düzenlenen Ulusal Akciğer Sağlığı 2020 Kongresi devam ediyor. Kongre kapsamında Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 1000'in üzerinde katılımla gerçekleştirilen koronavirüs panelinde doktorlara konuştu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, ?Sars, Mers derken şimdi yeniden koronavirüsle karşı karşıyayız. Daha önce domuz gribi, kuş gribi, Japon gribi gibi isimlerle yapılıyordu ama Dünya Sağlık Örgütü 'Bir ülke, ırk ya da hayvanın adı olmasın' dedi. İsimlendirmede bir sorun yaşadık yoksa 'Çin gribi' derdik ama bunu demiyoruz" dedi.

'İTALYA RADİKAL KARAR ALAMADI'

Daha önceki Sars ve Mers salgınlarında hayvan kökenleri olduğunu aktaran Prof. Dr. Özlü, "Burada da var, o da zamanla meydana çıkacak. Bu bir kedi olabilir. Çin Hükümetinin kısa sürede çok seri ve art arda çok radikal kararlar aldığını kabul etmek zorundayız. Çok başarılı da oldu. Şu anda Çin'de salgın inişe geçti. Hem vaka hem de ölüm sayıları azalıyor. Kontrol altına girmeye başladı. 11 milyonluk kentte karantina ilan ettiler. Daha sonra bunu genişlettiler. İtalya bunu yapamadı. İlk çıktığı yerde küçük bir kasabayı karantinaya alamadığı için bugün İtalya'da çok büyük bir dram yaşanıyor. Bazı kararları zamanı gelince almaktan korkmamak lazım" diye konuştu.

Virüsün kuluçka süresinin genelde 5 ila 6 gün civarında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özlü, şöyle dedi:

"Bu süre içerisinde genelde semptomlar başlıyor ama 2 ila 14 gün arasında değiştiği biliniyor. Hastaların yüzde 97.5'i 10.5 gün içerisinde semptom geliştirmiş. 10 bin vakadan 64'ü 14 günü aşabiliyor. Bu nedenle 14 gün güvenli süre kabul ediliyor. İzolasyon ve karantina gibi önlemleri alırken de 14 günlük süreyi esas aldık. Virüs yüzeylerde ne kadar sürede enfekte oluyor. Bu sıcaklık, nem, yüzeyin durumu gibi koşullara bağlı. 1-2 saatten 9 güne kadar yüzeylerde bulaştırıcı olarak kalabildiğine dair yayın yapıldı. Ama bunlar koronavirüsle ilgili değil daha çok insan koronavirüsleri olan ve zaten dolaşımda olan ülkemizde de kış mevsimlerinde salgınlar yapan virüsler ile ilgili bilgiler. Ama yeni koronavirüs ile ilgili tam net bilgiler henüz elimizde yok."

Virüsün solunum yoluyla bulaştığına dair kanıt olmadığını, bazı ülkelerde sağlık örgütlerinin işi ciddi tutmak için havayolu ile bulaşımını dikkate alarak tedbirler aldığını belirten Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu:

"Kanıta dayalı olan damlacık yolu ile bulaşmasıdır. Veriler böyle. Bizde bilim kurulu olarak bu senaryo üzerinden gidiyoruz. Diğer taraftan baktığımızda bugün Amerika'da bile maske bitmiş durumda. Türkiye'de 30 kadar maske üreticisi var. Sağlık Bakanlığı hemen ilk günden maske üreticileri ile temasa geçip üretimi teşvik etti. Maske sıkıntısı çekilmemesi için ihracata da sınırlama getirdi. Bakanlık bu konuda çok öngörülü davrandı ve tedbirler aldı. Doğrudan temas, tokalaşma, sarılma, öpüşme bunlar risk. Alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Kültürden geliyor ama bunlardan uzaklaşmamız lazım. Temizlik konusunda da piyasada piyasa bazlı dezenfektanlar var. Bunların kullanılmasını gerektirecek hiçbir durum yok. Yüzeylerin temizliği standart kullandığımız deterjanlarla yapılabilir. Hiçbir farkı yok. Her zaman kullandığımız normal deterjanlar yeterli. Çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan." DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-03-13 21:15:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.