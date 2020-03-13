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Alanya’da şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya’da şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Küçükbahçe Mahallesi Camiönü Sokak üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen M. T.(32) ve A. İ. K.(23) isimli kişilere üst araması yaptı. Yapılan aramalarda M. T.’nin üzerinden 1 adet uyuşturucu hap, 0.10 gram metamfetamin isimli uyuşturucu madde, A.İ.K.’nin üzerinde ise 3 gram metamfetamin, 0.20 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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