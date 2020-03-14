Muratpaşa'da hijyen ekibi kuruldu

Muratpaşa Belediyesi, Korona virüs salgını dolayısıyla kamusal alanlarda gerçekleştirdiği ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki hijyen ekibi, her gün binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı belediye ana hizmet binasını da dezenfekte etti.

Muratpaşa Belediyesi, Başkan Ümit Uysal’ın Korona virüs salgını nedeniyle açıkladığı önlemler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yaşlı evleri başta olmak üzere ilçe sakinlerinin bir araya geldiği hizmet birimlerini geçici süreyle kapatılırken DenizYüzü, DağYakası Engelsiz Kafe gibi kullanıma açık yerlerde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını rutin olarak gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, her gün binlerce kişinin giriş çıkış yaptığı Fener Mahallesi’ndeki belediye ana hizmet binasında da dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Nikah salonu başta olmak üzere belediye kültür salonu, sergi alanları ve fuaye baştan sona temizlenirken tırabzanlar ve asansörler de ilaçlandı. Önlemler kapsamında, ana hizmet binasında belli noktalara sıvı el dezenfektanı aparatı da yerleştirildi.

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