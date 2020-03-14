Okullarda “online” eğitim hazırlıkları

Türkiye’de ilk Korona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından harekete geçen Mustafa Kemal Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2327 Mart tarihleri arası öğrencilere verilecek “online” eğitim sistemi ile ilgili hazırlıklarını tamamladı.

Antalya’da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere dört kampüsü ile öğrencilerine eğitim veren okul, 820 öğrencinin eğitimlerine kesintisiz devam edeceği uzaktan eğitim metodunun alt yapı çalışmasını oluşturdu. Okul öğrencilerine yönelik özel olarak hazırlanan online eğitim sistemi kapsamında tüm öğrenciler, kendi öğretmenleri kontrolünde sanal sınıflarında eğitime kaldıkları yerden evlerinde devam edebilecek. Konu anlatımı, etkileşimli video, çözümlü soru, konu testleri, yazdırılabilir eğitim materyallerinin yüklendiği “online eğitim” sisteminde öğrencilerin tüm akademik gelişim süreci takip edilebilecek. Öğretmenlerin öğrencilerini anlık takip edeceği sistem modelinde ders tekrarları da yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2327 Mart arası öğrencilere verilecek online eğitim sisteminde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimleri, velilere güncel bilgilendirme yaparak öğrencilerin bu süreçte aldığı akademik içeriğe dair düzenli bilgi akışı da sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.