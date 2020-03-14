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Tayvanlı turistlerden maskeli tur

DHA

Tayvanlı turistlerden maskeli tur


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) KORONAVİRÜS salgını nedeniyle dünya genelinde birçok turist tatil planlarını iptal ederken, Antalya'ya 9 kişilik Tayvanlı turist grubu geldi. Maske takarak önlem alan Tayvanlı turistler, İstanbul'dan başlayan gezinin Kapadokya, Antalya, Pamukkale, Kuşadası olmak üzere devam edeceğini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak ilan ettiği ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Bazı ülkelerde olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan koronavirüs salgını sebebiyle, dünya seyahat endüstrisinde de rezervasyon iptalleri veya ertelemeleri yaşanıyor.
Türkiye'nin turizm kenti Antalya'ya ise sabah erken saatlerde Tayvan'dan 9 kişilik bir turist grubu geldi. Tamamı maske takarak önlem alan turistler Cumhuriyet Meydanı'nda Yivli Minare ve Saat Kulesi, Atatürk heykeli ve deniz manzarası eşliğinde fotoğraflar çekti. Grup ardından tarihi Kaleiçi sokaklarına indi.
Tayvanlı turistlerin rehberi Mehmet Taşkesen, Tayvan'dan gelen bu turistlerin Türkiye'de yaklaşık 9 günlük bir turu olduğunu belirterek, "İstanbul'dan başladı ve Antalya, Pamukkale, Kuşadası ve tekrar İstanbul'da bitecek. Bu aylarda virüsün çok etkisi görmedik ama nisan ayında biraz etkisi olabilir. İnşallah havalar ısınır ve virüs ölürse haziranda tekrar misafirlerimiz artar diye düşünüyorum. Bu grup 11 kişiydi, sadece 2 kişi iptal etmiş. O kadar büyük iptal yok. Gezide dördüncü günümüz buradan Pamukkale, Kuşadası ve uçakla İstanbul'a geri dönüp bitecek" dedi.
Tayvanlı grupla Antalya'da Aspendos'a Antik Tiyatrosu'na gideceklerini belirten Taşkesen, tekne turu ve ağırlıklı Kaleiçi bölgesinde gezinin gerçekleşeceğini kaydetti.
Havası, tarihi, coğrafyası, insanların misafirperverliği ve yemekleriyle Antalya'yı çok sevdiklerini belirten Tayvanlı turistler ise tekrar en kısa zamanda Türkiye'ye ve Antalya'ya gelmek istediklerini söyledi. Salgına karşı korunmak amacıyla da gezi boyunca maske kullandıklarını da belirten turistler, yemek öncesi ve sonrası, dışarıda bir yere dokudukları zamanlarda bol bol ellerini yıkadıklarını da söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-03-14 11:59:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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