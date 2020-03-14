Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası sona erdi

DHA

Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası sona erdi


Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın adına düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası, Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü'nde düzenlendi. 2 gün süren turnuvada Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten 72 kadın golfçü mücadele etti.
Turnuvanın şampiyonluğunu Beyhan Benardete elde etti. İkinci Deniz Kaya, üçüncü ise Anna Moiseieva oldu. Turnuvada ayrıca B kategorisinde Almina Erdoğan, C kategorisinde ise İvanna Bolotova birinci oldu.
Turnuva sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni ve gala gecesi yapıldı. Dereceye girenlere ödülleri Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın, Özaltın Holding yönetim kurulu üyeleri Elif Özdemir ve İrem Özaltın tarafından verildi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-03-14 12:28:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tayvanlı turistlerden maskeli tur
YEREL HABERLER Tayvanlı turistlerden maskeli tur
Aspendos'ta dezenfeksiyon çalışması
YEREL HABERLER Aspendos'ta dezenfeksiyon çalışması
Sokakta gelinlik defilesi
YEREL HABERLER Sokakta gelinlik defilesi
Tamer Tuna: Birçok takım erteleme ya da seyircisiz oynamanın bedelini ödeyecek
YEREL HABERLER Tamer Tuna: Birçok takım erteleme ya da seyircisiz ...
Başkan Böcek, “Ata sporuna desteğimiz sürecek”
YEREL HABERLER Başkan Böcek, “Ata sporuna desteğimiz sürecek”
Okullarda “online” eğitim hazırlıkları
YEREL HABERLER Okullarda “online” eğitim hazırlıkları
Okul çevrelerinde 2 bin 885 kişi sorgulandı, 7 aranan şahıs yakalandı Eş Zamanlı “Güvenli Eğitim Uygulaması”
YEREL HABERLER Okul çevrelerinde 2 bin 885 kişi sorgulandı, 7 aranan ...
Muratpaşa'da hijyen ekibi kuruldu
YEREL HABERLER Muratpaşa'da hijyen ekibi kuruldu
Kepez’de etkinliklere virüs engeli
YEREL HABERLER Kepez’de etkinliklere virüs engeli
KOAH’lı hastalara Korona virüs uyarısı Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Gülistan Karadeniz: "Yaşla birlikte normalde koronada ölüm riski artıyor, KOAH’ı da ileri yaş hastalarımızda gördüğümüz için dikkatli olmaları gerekiyor" " Hastalarımız bol ılık sıvı tüketmeli, ilaçlarını düzenli kullanmalı, viral enfeksiyon belirtileri olursa da doktora başvursunlar"
YEREL HABERLER KOAH’lı hastalara Korona virüs uyarısı Akciğer ...
(Görüntülü) Koronavirüse karşı 4 doğal koruyucu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüse karşı 4 doğal koruyucu
(Görüntülü) Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan Türk
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan ...
Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan Türk
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan Türk
Koronavirüse karşı 4 doğal koruyucu
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı 4 doğal koruyucu
Alanya’da şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Alanya’da şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ...
(Görüntülü) ANTALYA 'Yüzey temizliğinde çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan'
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA 'Yüzey temizliğinde çamaşır suyu ...
(Görüntülü) SPOR Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı sona erdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı ...
Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı sona erdi
YEREL HABERLER Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı sona erdi
Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı sona erdi
YEREL HABERLER Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı sona erdi
Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı sona erdi
YEREL HABERLER Gloria Canoeing Cup 2020 heyecanı sona erdi
(Görüntülü) 8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf eden koca tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 8 yıldır kayıp eşini öldürdüğünü itiraf ...
'Çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan'
YEREL HABERLER 'Çamaşır suyu her zaman bulunmaz bir dezenfektan'
(Görüntülü) Antalya Büyükşehir'den koronavirüs seferberliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya Büyükşehir'den koronavirüs ...
Manavgat’ta toplu taşıma araçlarına dezenfekte
YEREL HABERLER Manavgat’ta toplu taşıma araçlarına dezenfekte

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X