Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi dezenfekte edildi



Ahmet İSTEK İbrahim LALELİ /ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın simgelerinden tarihi Kaleiçi, Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi. Belediyeye bağlı 10 kişilik ekip, özel ekipmanlarıyla turistlerin geçtiği Hadrianus Kapısı, sokakları ve Hıdırlık Kulesi'ni her türlü bakteri ve virüse karşı ilaçladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Pandemi (Küresel salgın) ilan ettiği koronovirüsten ölenlerin sayısı 5 bin kişiye yaklaşırken, turizm kenti Antalya'da tedbirler üst düzeyde uygulanıyor. Kentte her gün binlerce yerli ve yabancı turistin gezdiği 3 bin yıllık tarihi semti Kaleiçi de Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri'ne bağlı 10 kişilik ekip tarafından dezenfekte edildi. Kaleiçi'nde giriş noktalarından biri olan ve M.S 130'lu yıllarda adını İmparator Hadrianus'tan alan ve Üçkapılar olarak da bilinen antik Hadrianus Kapısı'nın yürüme, elle dokunulan bölümleri, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ilaçlarla temizlendi. Hadrianus Kapısı'nı ve Kaleiçi sokaklarını dolaşan turistler ise belediyenin dezenfektan çalışmalarını ilgiyle izledi, bol bol fotoğraf çekti.

Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaf Derneği Başkanı Hasan Yetgin, bölgede 300'e yakın restoran, eğlence mekanı, işletme olduğuna dikkati çekti. Yetgin, dernek olarak öncelikle bölge için ne yapılması gerektiğini düşünerek yola çıktıklarını vurgulayarak, "Muratpaşa Belediyesi ile irtibata geçerek destek istedik. Önümüzdeki günlerde de bir eğitim planlayacağız. Bütün esnaf ve sakinlerimiz ile sokaklara çıkarak yolları temizleyip dezenfekte edeceğiz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürü Meltem Dağlı ise Kaleiçi'nin turizm açısından önemli bir bölge olduğunu dikkati çekerek, belediye olarak özel sistemlerle temizliğe önem verdiklerini söyledi. Dağlı, şöyle konuştu: "Bu koronavirüs salgınından sonra buranın etkilenmemesi ve turist giriş çıkışında problem olmaması için buradaki derneklerle işbirliği yaparak dezenfektasyon çalışmalarına başladık. Muratpaşa genelinde belediyemize ait tesislerde alanlarda parklarda bu çalışmaya başladık, aynı zamanda Kaleiçi'nde özel bir çalışma ekibi kurduk. Dezenfektanlarımızla yüzey temizliğini adım adım takip ediyoruz. Ara ara temizliğe devam edeceğiz."

DHA-Genel Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK İbrahim LALELİ

2020-03-14 13:25:50



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