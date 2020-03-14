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Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan Türk

DHA

Tekerlekli sandalyede rakip tanımayan Türk


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) PARALİMPİK atletizmde hem sporcu hem çalıştırıcı olarak olimpiyata katılma başarısı gösteren tek Türk sporcu unvanının sahibi, Tekerlekli Sandalye Atletizm Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay (43), "Hedefim paralimpik atletizm dalında olimpiyatta madalya kazanan ilk Türk milli takım antrenörü olmak" dedi.
Çocuk felci nedeniyle yürüyemeyen Ömer Cantay, çocukluğunda televizyonda izlediği atletizm yarışlarına ilgi duydu. Adana'da çocukluğunu geçiren Cantay, engelli atletizm branşı ilk açıldığında seçmelere katıldı. Tekerlekli sandalyesi ile 10 kilometre gidip gelerek antrenman yapan Ömer Cantay, azmiyle spor hayatında başarıya ulaştı. 2000'de Türkiye Şampiyonası'nda yer alan Cantay, ilk yarışında tekerlekli sandalyesini kullanmaktan elleri kanayana kadar yarıştı. Şampiyonada adını ilk 5 sporcu arasına yazdırıp, milli takıma seçilen Ömer Cantay, bu başarısıyla hayallerine ulaşmanın ilk adımını attı. Önceki yıllardaki imkânsızlıklara rağmen pes etmeyen Cantay, tekerlekli sandalyesinin lastiği patlasa da kendisi dikerek spor hayatını sürdürdü.
KENDİSİNİ BAŞARILI SPORCU YETİŞTİRMEYE ADADI
Hayatını spora adayan ve başarılarıyla engelleri aşan Ömer Cantay, 2004'te Atina Paralimpik Oyunları'na katılan ilk erkek sporcu unvanını kazandı. Türkiye'de rekor kırarak çok sayıda şampiyonluk kazanan, dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi gururla temsil eden Cantay, 2012'den itibaren spor hayatını antrenör olarak sürdürdü. Kendisini başarılı sporcu yetiştirmeye adayan Ömer Cantay, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda antrenör olarak Türkiye'ye bir ilki daha yaşattı. Olimpiyatta paralimpik atletizmde hem sporcu hem antrenör olarak yer alan ilk Türk unvanının sahibi Cantay, 2020 Tokyo'da sporcularının başarısıyla spor tarihine adını yazdırmayı hedefliyor.
'ÇIPLAK ELLERİMLE KOŞTUM, ELLERİM KANADI'
Olimpiyatta hem sporcu hem de antrenör olarak yer almayı her sporcunun hayal ettiğini, bu başarıya ulaştığı için de gurur duyduğunu anlatan Ömer Cantay, şunları söyledi:
"Atletizme 2000 yılında başladım. Çocukluğumda atletizme ilgim vardı. Televizyonda yarışları izlerdim. Tekerlekli sandalyede atletizm branşı olunca ben de Türkiye Şampiyonası'na katıldım. İlk 5'e girdim. Milli takıma seçildim. Çıplak ellerimle koştum, ellerim kanadı. Eskiden imkânım yoktu. Lastiğimi elimle dikerdim. Antrenmana giderken 5 kilometre yol gidip, antrenman yapıp, geri dönüyordum. İmkansızlıklarla geldim buraya. Lastiği Türkiye'de bulamazdım, 2 günde dikerdim. 2004 Paralimpik Oyunları'na katılan ilk erkek sporcuyum. Antrenör oldum ve sporcularımla koşmaya devam ediyorum. Hem sporcu hem de Rio'da milli takım antrenörü olarak olimpiyata katıldım. Yeni sporcular yetiştirmek bana gurur veriyor. Dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu sporcularım var. Dünyada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek beni gururlandırıyor."
Hedeflerinden de söz eden Cantay, "Hedefim paralimpik atletizm dalında olimpiyatta madalya kazanan ilk milli takım antrenörü olmak. Dünya Şampiyonası'nda kazandık ama olimpiyatta kazanmayı istiyoruz. Spora başlamak için ilk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda ellerim patlayana kadar mücadele vermiştim ve hedefime ulaştım. İstediğim yerdeyim; sporcularım madalya aldı, ben de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettim. Başarılarımızı sürdürmek istiyoruz. Tokyo Paralimpik Oyunları'nda sporcularımın madalya kazanmasıyla Türkiye'ye en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sporcunun antrenmanından detay görüntüler
Sporcudan detay görüntüler
Sporcu Ömer Cantay ile röportaj
Antrenmanın drone görüntüleri
(HABER: Tolga YILDIRIM KAMERA: Emrah GÜL / ANTALYA, DHA)
DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-03-14 14:47:42

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