Kazdığı inşaat çukuruna düşen işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Antalya'da bir inşaatta çalışan işçi, iş makinesinin önündeki demir parçasını almak isterken toprağın çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. İşçiyi düştüğü çukurdan iş makineleri ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Antalya'nın Serik ilçesinde Yukarıkocayatak mahallesinde meydana geldi. İşçilerden biri iş makinesini kullandığı sırada, makinenin önündeki demir parçasını almaya çalışsan diğer inşaat işçisi Vefa Alıf (25) bir anda beline kadar toprağa gömüldü. Toprağın çökmesiyle meydana gelen çukura düşen Alıf'ı iş arkadaşları ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Göçükten çıkarılan Alıf, 112 Acil Servis ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alıf'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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