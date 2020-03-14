ASYOD'tan bandolu Tıp Bayramı etkinliği

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Antalya’ da gerçekleşen Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi(UASK) 2020 ‘de bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı bando eşliğinde kutlandı .

Antalya'nın Belek Turizm Merkezindeki bir otelde devam eden Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi kapsamında 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı. Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) yöneticileri katılımcının motivasyonunu yükseltmek amacıyla çok keyifli bir organizasyona imza attı. Bando eşliğinde gerçekleştirilen kutlama renkli görüntülere sahne oldu.

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