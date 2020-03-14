Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişinin yol verme tartışması tabanca ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla bacağından yaralanırken, diğer kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Büyükhasbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.A ve S.Y. isimli iki sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada S.A. elindeki bıçağı savururken S.Y. ise üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun S.Y.’nin bacağına isabet ederek yaralandı. Olaya şahit olan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan S.Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrası çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin Cumhuriyet Polis Merkezi’ndeki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

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