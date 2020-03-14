Erol Bulut: “3 puanı aldığımız için mutluyuz”

Süper Lig’in 26. hafta maçında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK’yi 10’lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, “Maçın geneline baktığımızda futbol açısından çok tempolu, iyi bir maç olduğunu söyleyemem. İniş çıkışlar vardı. Bugün önemli olan burada sadece almamız gereken 3 puan vardı, aldığımızdan dolayı mutluyuz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün sahaya 3 puan almak için çıktıklarını aktardı.

Bulut, “Bugün Gaziantep karşısında muhakkak 3 puan almak istiyorduk. Bunu başardığımızdan dolayı mutluyuz. Zor bir maç olacağını biliyorduk çünkü rakip 532 sistemiyle oynadığından dolayı biz de sistemi değiştirdik, 433 olarak başladık. Takım istediğim doğrultuda gitmedi. Maçın başında ilk 1520 dakika iyi performans gösteremedik. Ondan sonra sistemi değiştirdik, yine normal 4231’e döndük. Orada daha iyi oynamaya başladık. İlk yarının sonlarına kadar yakaladığımız pozisyonlar ve attığımız gol de var. Ama maçın geneline baktığımızda futbol açısından çok tempolu, iyi bir maç olduğunu söyleyemem. İniş çıkışlar vardı. Bugün önemli olan burada sadece almamız gereken 3 puan vardı, aldığımızdan dolayı mutluyuz” dedi.



“Sağlık hayatımızdaki en önemli şey”

Taraftarların olmamasıyla ilgili konuşan Bulut, “Tabii taraftarımız olsaydı burada bambaşka olabilirdi. Taraftarımız bize güç katıyor, arkamızda en büyük destekçi oluyor. Takımı biraz daha ileriye itekleyebilirdi. Ama biliyorsunuz bu koronavirüs olayından dolayı, sağlık hayatımızdaki en önemli şey. İlk sağlık ondan sonra iş. Ondan sonraki süreçte ligimiz nasıl seyredecek ne olacak bitecek federasyon yetkilileri açıklayacaktır” diye konuştu.



“Onur Bulut bileğini burktu”

Onur Bulut’un sakatlığına da değinen Bulut, “Direkt önümde olan bir pozisyon, ikili mücadelede bileğini burktu. İlk bilgilere göre büyük bir sorun olmadığını söylediler. Ağrısı var, bileğini burktu. Yarın daha net bilgi almış olacağız, MR’ı çekilecek, orada daha çok bilgi sahibi olacağız” ifadelerini kullandı.



“Tempomuz biraz düşüktü”

Bir gazetecinin sayılmayan 2 golle ilgili sorduğu soruya yanıt veren Bulut şunları söyledi:

“433 sisteminde hazırlanmıştık. Çünkü rakip 5321 sisteminde oynuyor. İlk 15 dakikada tam uyum sağlayamadık. İlk yarının sonunda 20. dakikadan itibaren gol pozisyonlarına girdik. İkinci yarıda rakip, kalemizde çok fazla gol pozisyonuna giremedi. Tam tersi bizim yakaladığımız net pozisyonlar var. Hatta ilk yarının sonuna doğru Papiss o 2. golü atmış olsa bugün skor bambaşka şekil olurdu. Tabi Siopis bizim için önemli futbolcu, tempolu ve agresif futbolcu. O olduğunda zaten o agresifliğini ve temposunu sahaya yansıtıyor. Bugün ondan biraz uzaktık, agresif değildik ve tempomuz biraz düşüktü.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.