Üniversiteli Gonca'nın sır ölümü



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde üniversite öğrencisi Gonca K. (40), kaldığı 3 katlı apartın çatı katından düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, 14 Mart Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Gonca K., Gökyazı Mahallesi Demre Hükümet Konağı yakınında kaldığı üç katlı apartın, çatı kat balkonundan yere düştü. Olayı görenler hemen polise ve sağlık ekibine haber verdi. Gonca K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Demre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı olarak getirildiği hastanede kalbi duran Gonca K., yeniden yaşama döndürüldü. Gonca K., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi. Demre Devlet Hastanesi'ne geri getirilen Gonca K.'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aslen Ankaralı olan Gonca K.'nın ailesiyle birlikte Alanya'da yaşadığı, 4 yıllık fakülte mezunu olduğu, ikinci üniversitede turist rehberliği öğrenimi için bu yıl Demre´ye geldiği öğrenildi. Gonca K.'nın psikolojik sorunları nedeniyle daha önce hastanede tedavi gördüğü öne sürüldü. Gonca K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2020-03-15 10:43:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.