Düğünde 'koronavirüs' selamlaşması



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da düzenlenen düğün töreninde, düğün sahipleri, kapıda karşıladıkları misafirlerine kolonya ikram ederek, salona davet etti. Düğün sahipleri, misafirlerle tokalaşmazken, nikah memuru ile damat ise tokalaşmak yerine dirseklerini birbirine vurdu.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, özellikle kalabalık yerlerden uzak durulması ve yakın temas kurulmaması gerektiği açıklandı. Yapılan açıklamaların ardından halk, maskelere, el dezenfektanlarına ve kolonyalara yoğunlaştı.

Antalya'da dün gece Akdeniz Sanayi Sitesi Düğün Salonu'nda Cemile Kök ile Hakan Yeşil'in düğün törenleri düzenlendi. Düğüne gelen misafirleri, Cemile Kök'ün babası Atila Kök ve yakınları, karşıladı. Gelen misafirler, önce kolonya ikram edilerek, salona alındı. Baba Kök, tokalaşmak isteyen misafirlerine elini uzatmazken özür dileyip, elini göğsünün üzerine koyarak, selamladı. Bazı misafirler ise ısrarla sarılmak ve tokalaşmak isteyince düğün sahipleri geri çevirmedi.

DİRSEKLERİNİ BİRBİRİNE VURDULAR

Çiftin nikah töreninde de benzer durum yaşandı. Nikah masasına oturan çiftin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin nikah memuru Mustafa Pilavcu kıydı. İmzaların atılmasıyla birlikte evlilik cüzdanını alan damat Yeşil, Pilavcu ile tokalaşmak istedi. Ancak aldıkları önlem nedeniyle tokalaşmayan ikili dirseklerini birbirine vurdu. Yaşanan bu olay davetliler arasında gülüşmelere neden oldu.

Kendilerince virüse karşı önlem aldıklarını söyleyen gelinin babası Atila Kök, "Gelen misafirlerimizi kapıda kolonya dökerek karşıladık. Tokalaşmadık, kendimizce bu şekilde önlem aldık" dedi.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Hasan Kınay da "Dikkat etmemiz gerekiyor. Gelenek ve göreneklerimize bağlı olarak gelen misafirlerimize önce kolonya tuttuk. Tokalaşmamaya dikkat ettik ve selamlaşmamızı elimizi kalbimizin üzerine koyarak yaptık. Herkesin dikkat etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

TOKALAŞMADILAR AMA EL ELE HALAY ÇEKTİLER

Aynı gün başka salonda da Yeliz Terlemez ile Samet Sarı'nın düğün töreni vardı. Bu çiftin nikahını da Pilavcu kıydı. Törenin ardından nikah memuru Pilavcu, kendisiyle tokalaşmak isteyen damat Sarı'ya dirseğini uzattı. İlk önce duruma bir anlam veremeyen Sarı, ardından dirseğini Pilavcu'nun dirseğine vurarak selamlaştı. Törenden sonra davetliler el ele tutuşarak, halay çekti.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-03-15 11:24:47



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