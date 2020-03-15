Başkan Kuluöztürk: “Sağlık çalışanları hak ettiklerini almak istiyorlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kuluöztürk: “Sağlık çalışanları hak ettiklerini almak istiyorlar”

İHA

SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Tıp Bayramı'nı kutlayamayan fedakar sağlık çalışanlarına hak ettikleri biran önce verilmeli" dedi.

Başkan Kuluöztürk: “Sağlık çalışanları hak ettiklerini almak istiyorlar”

SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, “Tıp Bayramı’nı kutlayamayan fedakar sağlık çalışanlarına hak ettikleri biran önce verilmeli" dedi.
Tıp Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunan SağlıkSen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, sağlık çalışanlarının bu bayramda da sevinçlerinin buruk kaldığını söyledi. Sağlık çalışanlarının gecegündüz demeden her türlü zorlu şartta vatandaşların sağlığını korumak için verdiği mücadelesini sürdürdüklerini aktaran Kuluöztürk, “Hemşiresinden doktoruna, teknikerinden hizmetlisine vefakar ve cefakar sağlık çalışanlarının tamamı, vazifelerini büyük bir sorumluluk ve çok yüce bir kutsiyetle yerine getirmektedirler. Sağlık çalışanları olağan koşulların yanında savaş, afet, salgın gibi her türlü olağanüstü koşulda da görevlerine davam edere inadın en önde yetişerek yardım ellerini uzatmaktadırlar. Bu nedenle de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplum nezdinde saygın bir yere sahiptirler” diye konuştu.

"Geri adım atmayan tek topluluk"
Korona virüs salgınında dahi sağlık çalışanlarının fedakarca sahada kaldıklarını vurgulayan Kuluöztürk, “Okulların tatil edildiği, AVM’lerin boşaldığı, maçların seyircisiz oynandığı, etkinliklerin iptal edildiği, ticaretin durduğu, uluslararası sınırların kapatıldığı, insanların birbirlerine dokunmaya korkar olduğu şu durumda, en yüksek risk altında olan ancak geri adım atmayan tek topluluk olan sağlık çalışanlarının tamamı, bu virüsle mücadele için canla başla seferber olmuşlardır” ifadelerini kullandı.

"Sorunlar altında ezilmek istemiyorlar"
Salgın, afet, savaş demeden canlarını hiçe sayarak hizmet üreten sağlık çalışanlarının hakları ve kazanımları noktasındaki beklentilerini de sıralayan Kuluöztürk, “Sağlık çalışanları tüm bu yıl da Tıp Bayramı’nı hüzünle geçirmektedir. Sağlık çalışanlarımızın döner sermaye, sağlıkta şiddet, icap nöbetleri ile hizmetlilere memur kadrosu verilmesi ve sözleşmelilerin istihdam sorunları gibi pek çok temel sorun çözüme kavuşmuş değildir. Sağlık çalışanları artık yaşadıkları sorunlar altında ezilmek istemiyorlar. Hak ettiklerinin karşılığını bir an önce almak istiyorlar. Bayramlarını, bayram gibi kutlamak istiyorlar. Döktükleri alın teri ile verdikleri mücadeleyle bunu hak ediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye daha fazla gülecek"
Sağlık çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşacağına inandıklarını aktaran Kuluöztürk, “Sorunların çözümü hususunda yetkilileri adım atmaya, sağlık çalışanlarının sorunlarını ötelememeye davet ediyoruz. Unutmamak gerekir ki sağlık çalışanlarının yüzü gülerse Türkiye çok daha fazla gülecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, gerek özel yaşamlarında gerekse çalışma yaşamlarında huzur ve mutluluklar diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Stadyumu dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Antalya Stadyumu dezenfekte edildi
Düğünde 'koronavirüs' selamlaşması
YEREL HABERLER Düğünde 'koronavirüs' selamlaşması
Devrilen motosikletteki liseli Can öldü
YEREL HABERLER Devrilen motosikletteki liseli Can öldü
Tesadüfen başladığı aşçılıkta olimpiyatlarda 2 altın madalya kazandı Sibel Özçelik’in yenilebilir şeker hamurundan 4 ayda tamamladığı iki heykeli Dünya Aşçılık Olimpiyatları’nda binlerce eser arasından altın madalyaya uzandı
YEREL HABERLER Tesadüfen başladığı aşçılıkta olimpiyatlarda 2 altın ...
Antalya Stadyumu dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Antalya Stadyumu dezenfekte edildi
Nakit para ile alışverişin merkezi semt pazarlarında ensaftan eldivenli koruma Antalya’da pazar esnafından eldivenli 'korona virüsü' önlemi
YEREL HABERLER Nakit para ile alışverişin merkezi semt pazarlarında ...
Başkan Uysal: "Virüse karşı tüm imkanları seferber ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Uysal: "Virüse karşı tüm imkanları seferber ...
Kadın Hentbol Takımında kupa mesaisi
YEREL HABERLER Kadın Hentbol Takımında kupa mesaisi
Üniversiteli Gonca'nın sır ölümü
YEREL HABERLER Üniversiteli Gonca'nın sır ölümü
Antalyasporlu Sinan Gümüş: Kazanmak istiyoruz
YEREL HABERLER Antalyasporlu Sinan Gümüş: Kazanmak istiyoruz
(Görüntülü) Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı 3 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı 3 yaralı
Büyükşehir, kenti çiçek bahçesine çevirdi 3 milyon 500 bin adet çiçek dikildi
YEREL HABERLER Büyükşehir, kenti çiçek bahçesine çevirdi 3 milyon ...
Yeni Mahalle'de asfalt yenileme çalışmaları
YEREL HABERLER Yeni Mahalle'de asfalt yenileme çalışmaları
(Görüntülü) Bu mahallede her 4 kişiden 1'i yabancı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bu mahallede her 4 kişiden 1'i yabancı
(Görüntülü) Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik
Trafikte tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Trafikte tehlikeli yolculuk
Bu mahallede her 4 kişiden 1'i yabancı
YEREL HABERLER Bu mahallede her 4 kişiden 1'i yabancı
Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik
YEREL HABERLER Dubai'ye kilosu 500 liradan yeşil erik
(Görüntülü) Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ...
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından
Sumudica: ”Oyuncularım mağlubiyetin bedelini ödeyecek”
YEREL HABERLER Sumudica: ”Oyuncularım mağlubiyetin bedelini ...
Erol Bulut: “3 puanı aldığımız için mutluyuz”
YEREL HABERLER Erol Bulut: “3 puanı aldığımız için mutluyuz”
Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: 1-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: 1-0
Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X