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KKTC'de karantinaya alınan oteldeki Türk rehberler, son durumu anlattı

DHA

KKTC'de karantinaya alınan oteldeki Türk rehberler, son durumu anlattı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Gazimağusa'nın Bafra bölgesindeki otele 8 Mart'ta giriş yapan ve şüphe üzerine 9 Mart'ta hastaneye götürülen 2 Alman turistte koronavirüs tespit edilince tüm otel karantinaya alındı. Karantina altındaki otelde 2 Alman turistte daha koronavirüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı, 4'e yükseldi. Türk rehberler, çektikleri videoda, özellikle temizlik ve hijyen konularında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını söyledi. 
Otelde çoğu 75 yaş üstü 750'ye yakın turist, Türkiye'den 10 rehber ve yaklaşık 25 kişilik personel ile birlikte toplam 785 kişi bulunuyor. Karantinadaki otelde odalarından çıkamayan müşteriler ve rehberler ise şartlarının çok kötü olduğundan, çaykahve servisi dahi alamadıklarından yakınıyor. Karantinadaki turist rehberlerinden Ersel Karaman, çektiği videoda, oteldeki durumlarını anlattı. Karaman, müşterilerin genel ihtiyaçlarının iyi kötü karşılandığını belirterek, "Fakat bir ihtiyaç var ki çok önemli... O da çay ve kahve. Ne olur bir yolu varsa çay ve kahve tedariki sağlayalım otele ve insanların bu konudaki sıkıntısını gidermiş olalım. Bu çok önemli. Buradaki personel insanüstü gayret sarf ediyor ve çok çalışıyorlar. Resepsiyondaki arkadaş abartmıyorum 24 saat çalışıyor. Yeme içme ihtiyaçlarını gideriyorlar, çöpleri topluyorlar. Sadece çay ve kahve ihtiyacımızı karşılayın, böylelikle müşterinin de sinir katsayısı epey düşecek. Bu konuda yardım talep ediyoruz" dedi.
Otel içinde her katta tedarik istasyonu oluşturulduğundan da bahseden Karaman, su ve tuvalet kağıdı gibi ihtiyaç olabilecek ürünlerin de buralara bırakıldığını söyledi. 
Oteldeki diğer rehberlerden Meltem Güvenç, Erhan Gazneli ve Gökalp Saban ise 10 Mart'tan itibaren karantinada tutuldukları otelde, Dünya Sağlık Örgütü'nün şartlarına göre 14 gün olan karantina süresinin 24 Mart'ta dolacağına değinerek, bugün karantina süresinin 5'inci günü olduğunu belirtti. Personel sayısının çok az olması nedeniyle mevcut personelin insanüstü gayret gösterdiğini ancak yetersiz kaldığına işaret eden rehberler, özellikle temizlik ve hijyen konularında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını ve bu konularda yardım istediklerini açıkladı. Rehberler, hem müşteriler hem kendileri hem de personelin sinirlerinin bozulduğunu, turistlerin moralini kaybettiğini, koronavirüs karantinasında başka sağlık sorunları yaşanabileceğinden endişe duyduklarını dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-03-15 11:55:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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