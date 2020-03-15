Turist rehberliği okuyan üniversiteli kadının sır ölümü 3 katlı apartın çatı katından düşerek hayatını kaybetti

Antalya’da turist rehberliği okuyan üniversite öğrencisi kadın, kaldığı 3 katlı apartın çatı katından düşerek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 18.30 sıralarında Demre ilçesi Gökyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Gonca K. (40) kaldığı üç katlı apartın çatı kat balkonundan yere düştü. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan Gonca K., yapılan ilk müdahalenin ardından Demre Devler Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç kez kalbi duran kadın, Demre'den ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği sırada hayatını kaybetti.

Gonca K.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ailesiyle birlikte Alanya’da yaşadığı öğrenilen kadının, 4 yıllık fakülte mezunu olduğu ve ikinci üniversitesi turist rehberliği öğrenimi için bu yıl Demre’ye geldiği belirtildi.

Polisin Gonca K.'nin ölümüyle ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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