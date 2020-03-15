Polis ve jandarmanın 220 promil alkollü sürücüyle imtihanı Kaza yapıp kopan tekeri olay yerinde bırakıp kaçan sürücü, 220 promil alkollü çıktı Diğer araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri süren alkollü sürücü: “Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek hayatıma kastın mı var” "Ben sarhoşum geçebilirim, suçluyum da şu anda kanunen o suçlu, devletin ışıklarından faydalanmayan o"

Antalya’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından tekerinin biri kopmasına rağmen olay yerinden kaçan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü 220 promil alkollü çıktı. Diğer araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri süren alkollü sürücü, “Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek hayatıma kastın mı var” şeklinde tepki gösterdi.

Kaza, ManavgatAlanya D400 karayolu Kızılağaç kavşağında meydana geldi. Kızılağaç istikametinden Karacalar istikametine gitmekte olan Bekir V.’nin kullandığı 07 L 7170 plakalı kamyonet, Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Niyazi K.’nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü Köse ve Osman Köse yaralanırken, yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından ön sağ tekeri kopmasına rağmen asfaltı kazıyarak kaza yerinden kaçan kamyonet sürücüsü, yaklaşık 700 metre ileride Topuzlar olarak bilinen bölgede yol kenarında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerine getirilen ve trafik ekiplerince yapılan ölçümde 220 promil alkollü olduğu belirlenen Bekir V., sürekli olarak diğer aracın sürücüsünü suçladı. Otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini iddia eden Bekir V., “Ben Kızılağaç’tan Karacalar'da bulunan evime gidiyordum. Yeşil ışık yandıktan sonra kavşaktan tam karşıya geçmek üzereyken bu arkadaş kırmızı ışıkta geçip benim aracıma çarptı. Kendisinden şikayetçiyim. Hadi ben sarhoşum suçluyum, ama şu anda kanunen o suçlu, devletin koyduğu ışıklardan faydalanmayan, ışıklara uymayan kendisi. Eğer kırmızı ışıkta geçmeseydi ben şimdi evimde yatır olacaktım” dedi.

Diğer araç sürücüsüne “Koronadan mı kaçıyorsun. Niye kırmızı da geçtin. Benim hayatıma kastın mı var” şeklinde tepki gösteren Bekir V., kendisinin gariban olduğunu, trafik cezasını nasıl ödeyeceğini, aracını nasıl yaptıracağını bilmediğini söyledi. Alkollü olduğu için cezasına razı olduğunu belirten Bekir V., kırmızı ışıkta geçerek aracına çarpan diğer sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını, kendi arabasını da yaptırmasını istedi.

İşlemlerin ardından aracından kopan tekeri yol kenarında gören Bekir V., tekeri göründe bu sefer kahkahalarla gülerek, "Ben bu tekerle o kadar yolu nasıl gitmişim" dedi. Bekir V., olay yerinde bırakmadığı tekeri de gelen bir yakınının aracına koydu. Kamyonet sürücüsü Bekir V.’ye alkollü araç kullanmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürmekten para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 aylığına el konuldu. Kaza yapan aracı ise olay yerine gelen eşine teslim edildi.

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