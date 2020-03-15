Uçuş yasağı bulunan 9 ülkenin vatandaşlarının uçuş planlamaları yapıldı AKTOB: "Bakanlık desteği tüm sektörlere yarar sağlayacak"

Korona virüsü salgını sebebiyle uçuş yasağı getirilen 9 Avrupa ülkesinin Antalya'da bulunan vatandaşlarının 21 Mart tarihine kadar uçuş planlamalarının yapıldığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda için karşılıklı uçuş yasağı getirilmişti. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Çin'de ortaya çıkan ve

dünyaya yayılan korona virüsüne ilişkin bilgilendirme yapıldı. Açıklamada, virüsün sadece dünya turizmini değil, dünya ekonomisini de etkilediği belirtilerek, "Süreci sakin bir şekilde takip ederek, istikrarlı bir turizm varış noktası olduğumuzu bir kez daha göstermemiz gerekmektedir. Bu noktada iletişim çok önemlidir. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız ve bakanlığımızla yakın iletişim içerisindeyiz. Alınması gereken önlemler ve sektörün ihtiyaçları olan talepleri istişare etmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan destekler yalnızca turizme değil, tüm sektörlere yarar sağlayacak entegre bir uygulama olacaktır" denildi.



"Uçuş planlamaları yapıldı"

Açıklamada, sürecin ve etkilerinin küresel bir durum olduğununa değinilerek, "Bu durum ortadan kalktığında turizm sektörünün yeniden istikrarlı büyüme eğilimine gireceği inancını taşımaktayız. Bugüne kadar övündüğümüz misafir memnuniyetini yeniden en üst seviyede tutacağımızı, tüm paydaşlarımıza tekrar iletmek isteriz. Ayrıca Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç, Danimarka, İspanya ve Fransa ülke vatandaşlarının geri dönüşlerinin sağlanması için Antalya Valiliği başkanlığında toplantı yapılmıştır. Bu çerçevede 21 Mart tarihine kadar uçuş planlamaları yapılmıştır. 21 Mart ve sonrası bu ülkelere uçuşların durumu oluşacak ihtiyaca göre ayrıca açıklanacaktır. Bu süreci tüm paydaşlar ile beraber ve umutlu bir şekilde yönetip, turizmde bugüne kadar yakalamış olduğumuz başarı ve istikrarı sürdüreceğimize eminiz. AKTOB olarak üyelerimizle haftanın 7 günü 24 saat prensibi ile iletişim içerisinde olduğumuzu ve oluşacak her türlü sorunuzu iletmenizi rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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