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Manzara izlerken falezlerden düştü

DHA

Manzara izlerken falezlerden düştü


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da manzara izlemek için geldikleri falezler üzerindeki korkulukta arkadaşlarıyla birlikte oturan İhsan Önen (24), 10 metre yüksekten düşüp yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. İhsan Önen arkadaşlarıyla birlikte geldiği park içerisindeki falezler kısmında manzarayı izlemek için oturdu. Bu sırada dengesini kaybeden Önen, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Önen'in düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Önen'i düştüğü yerden güçlükle çıkardı. Sedyeyle çıkarılan Önen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için ambulansla hastaneye götürüldü. Önen'in sağ bacağının kırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
UYARILARA RAĞMEN OTURMAYA DEVAM ETTİLER
Önen'in düştüğü bölgede tüm uyarılara ve yaşanan olaya rağmen insanlar falezlerin üzerindeki korkulukta oturmaya devam etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-03-15 17:52:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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