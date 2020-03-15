Akdeniz´de 4.0 büyüklüğünde deprem

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Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesine 60 kilometre mesafede Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem Dairesi´nin verilerine göre saat 20.27´de Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Antalya´nın Kumluca ilçesinin 60.27 kilometre açığında meydana geldi. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2020-03-15 20:55:36



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