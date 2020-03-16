Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

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Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem Dairesinin verilerine göre, saat 20.27’de Antalya’nın Kumluca ilçesinin 60.27 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 24.16 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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