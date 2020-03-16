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Muz üreticisinin 'stok' endişesi

DHA

Muz üreticisinin 'stok' endişesi


Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)İRAN ve Irak sınır kapısının koronavirüs nedeniyle kapatılması, Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki muz üreticilerini stokçular yüzünden endişelendirdi. İran ve Irak'a alınmayan muzların Türkiye'de iç piyasaya sunulduğunu ve stokçular tarafından alındığını ve muz fiyatlarının gerilediğini belirten üreticiler, stoklanan ürünlerin piyasaya sürülmesiyle fiyatların daha da düşmesinden kaygılandıklarını söyledi. 
Türkiye'ye ilk olarak 1750 yılında Türk aile tarafından ticaret gezisi sırasında Mısır'dan Alanya'ya süs bitkisi olarak getirilen muz, 1920'li yıllarda ise meyve olarak üretilmeye başlandı. Bu tarihten itibaren Antalya, Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Mersin'de üretimine devam edilen muzun son yıllarda üretiminin 4 mevsime yayılması amacıyla serada, örtü altı üretimine geçildi. Gazipaşa'da yetişen birçok tropikal meyveden sadece biri olan muz, ilçede 3 bin 500 dekar örtü altında, 13 bin 400 dekar da açık alanda üretiliyor ve yılda yaklaşık 81 bin ton rekolte elde ediliyor.
KİLOSU 44,5 LİRAYA GERİLEDİ
Dünya genelinde yayılan koronavirüs nedeniyle bölgedeki muz üreticisi de endişelenmeye başladı. Açık alanda yetiştirilen ve kilosu 6 liraya kadar satılan muzda, koronavirüs vakaları sonrası İran ve Irak sınır kapısının kapanması nedeniyle fiyat düşüşü oldu. Gazipaşa muzunun kilo fiyatı, 44,5 liraya kadar geriledi.
'ÜRETİCİLERİMİZ İSTER İSTEMEZ ETKİLENDİ'
Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, "Yurt dışından İran ve Irak'a gitmekte olan muz yüklü TIR'lar virüs nedeniyle sınır kapılarının kapanmasıyla Mersin limanına çekildi. Muzlar bozulmaması için orada satışa sunuldu. Bu muzları stokçular aldı. Bu muzlar iç piyasada alınınca buradaki üreticilerimiz ister istemez etkilendi. Fiyatın düşmesine neden oldu. Ziraat odaları olarak özellikle Anamur, Alanya ve Gazipaşa genel merkez ve başkanımızla görüşerek taleplerimizi ilettik. Genel başkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız ile görüşerek bu problemin çözüldüğünü bize müjdeledi. Bu süre zarfında fırsatçıların depoladıkları muzun etkisi halen yaşanıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu durum düzelecek" dedi.
'ÜLKEMİZDE İÇ PİYASAYA VERİLDİ'
40 dekar alanda muz üretimi yapan, muz sarartma fabrikası sahibi Cihan Özdemir, "Dışarıdan Irak ve İran'a muz ihracı yapılmaktadır. Koronavirüs dolaysıyla bu ülkelerin sınır kapıları kapanmıştı. Kapıların kapanması sebebiyle İran'a Irak'a bu muzlar gönderilemedi. Bu muzlar Mersin limanında bir müddet bekletildi. Bozulmaması için ülkemizde iç piyasaya verildi. Bu muzların iç piyasaya satılması üreticilerin muzlarında kiloda 1-1,5 lira gibi düşüş yaşattı. Muz üreticisi zarara uğradı. Tüketicimize yerli muzu öneriyoruz. Çünkü yerli muz doğal ortamlarda üretilip, organiktir. Kısa vadede sarartılıp sofraya sunuluyor" diye konuştu.
'DIŞARIDAN MUZ GELMESİNİ İSTEMİYORUZ'
20 dekar açık alanda muz üretimi yapan Mustafa Taşdemir de "Ortalama yıllık 100 ton civarında muz üretiyorum. Maliyetlerimiz çok yüksek. Biz muz üretirken dışarıdan muz gelmesini istemiyoruz. Biz bu işi bu ağır şartlarda yapmaya çalışıyoruz. Koronavirüs yüzünden diğer ülkelere gidemeyen ithal muzların bizim ülkemize yönlendirildiği için iç piyasa çöktü. Kiloda 1 lira bazında düşüş yaşandı. Bizi olumsuz yönde etkiledi. 1 lira kilo bazında çok büyük bir meblağ. İthal muzun ülkemize girmesini istemiyoruz. Biz bunu zaten üretebiliyoruz" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2020-03-16 08:01:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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