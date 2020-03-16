Noel Baba Müzesi ve antik kentlerde koronavirüs dezenfeksiyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Noel Baba Müzesi ve antik kentlerde koronavirüs dezenfeksiyonu

DHA

Noel Baba Müzesi ve antik kentlerde koronavirüs dezenfeksiyonu


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan ve bölgenin en çok ziyaretçi çeken ören yerlerinin başında yer alan, Noel Baba'nın mezarının da bulunduğu Aziz Nikolaos Anıt Müzesi başta olmak üzere Myra ve Andriake antik kentleriyle Likya Uygarlıkları Müzesi'nde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 kişilik özel ekip, önce Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde, ardından Myra Antik Kenti, Andriake Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi'nde görevliler eşliğinde dezenfektan çalışması gerçekleştirdi. Aziz Nikolaos Müzesi'nde duvar resimleri hariç, her yer adım adım ilaçlandı. Ekipler, Myra Antik Kenti'nde tuvaletleri, giriş turnikelerini, korkulukları, konukların fotoğraf çektirdiği tiyatro masklarını, Antik Myra Tiyatrosu'na çıkan merdivenleri, giriş büfesini dezenfekte etti. Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni geçen yıl 374 bin 587 kişi, Myra Antik Kenti'ni de 268 bin 346 kişi ziyaret etmişti.
Müzeyi ziyarete gelen Rus Alexsandr Dimitri, "Türkiye devleti koronavirüsle mücadeleye çok önem veriyor. Virüse karşı gerekli önlemleri alıyor. Ülkesine gelen biz konukların sağlığını dikkate alıyor. Çok güzel. Ben de buradan bir çağrı yapıyorum. Herkes buraya, Türkiye'ye gelebilir. Türkiye çok güvenli. Korkmaya gerek yok" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-03-16 10:45:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arda, denize atacağını söylediği tabancayla intihar etti
YEREL HABERLER Arda, denize atacağını söylediği tabancayla intihar ...
(Görüntülü) Noel Baba Müzesi ve antik kentlerde koronavirüs dezenfeksiyonu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Noel Baba Müzesi ve antik kentlerde ...
Kemer’de muhtarların altyapı talepleri dinlendi
YEREL HABERLER Kemer’de muhtarların altyapı talepleri dinlendi
Büyükşehir Belediyesinden koza üreticisine destek Alanya’da bin adet dut fidanı dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden koza üreticisine ...
Antalya Muratpaşa'da kafelerin kapalı alanları da kapatıldı
YEREL HABERLER Antalya Muratpaşa'da kafelerin kapalı alanları da ...
Kumluca MYO’dan "Sıfır Atık Projesine" tam destek
YEREL HABERLER Kumluca MYO’dan "Sıfır Atık Projesine" tam destek
ALKÜ’de dezenfekte yapıldı
YEREL HABERLER ALKÜ’de dezenfekte yapıldı
2018'de kişi başı balık tüketimi, 6,14 kilogram oldu
YEREL HABERLER 2018'de kişi başı balık tüketimi, 6,14 kilogram oldu
Antalya'da konut satışında yüzde 59,8 artış
YEREL HABERLER Antalya'da konut satışında yüzde 59,8 artış
Başkan Esen: "İnsan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlar kullanıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Esen: "İnsan sağlığına zararı olmayan ...
Kaş Belediyesinden peyzaj çalışması
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinden peyzaj çalışması
Muz üreticisinin 'stok' endişesi
YEREL HABERLER Muz üreticisinin 'stok' endişesi
Kardeşinin böbreğiyle can buldu
YEREL HABERLER Kardeşinin böbreğiyle can buldu
Yangını anında söndüren sticker ve cordlar
YEREL HABERLER Yangını anında söndüren sticker ve cordlar
Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
(Görüntülü) Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi
Akdeniz´de 4.0 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz´de 4.0 büyüklüğünde deprem
Manzara izlerken falezlerden düştü
YEREL HABERLER Manzara izlerken falezlerden düştü
Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi; katılım yüzde 50 azaldı
YEREL HABERLER Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi; katılım yüzde 50 ...
Falezlerden düşüp bacağını kıran gence özel harekat operasyonu Ölümden döndü, kendisini kurtaran özel harekat polisine sedyedeyken teşekkür etti 10 metre yükseklikteki falezlerden dengesini kaybedip düşen 24 yaşındaki genç, Özel Harekat ve itfaiye erlerinin yardımıyla kurtarıldı Genç adam, kendisine ambulansa kadar eşlik eden ekiplere ‘Allah’a emanet olun, görüşürüz’ diyerek teşekkür etti
YEREL HABERLER Falezlerden düşüp bacağını kıran gence özel harekat ...
Serik Belediyespor - Düzcespor: 0-0
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Düzcespor: 0-0
(Görüntülü) Kimlik kontrolü yapan polislere saldırı; baba-oğul ile 7 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kimlik kontrolü yapan polislere saldırı; ...
Alanya'da dezenfektasyon işlemleri devam ediyor
YEREL HABERLER Alanya'da dezenfektasyon işlemleri devam ediyor
Serik Belediyespor kendi evinde golsüz berabere kaldı
YEREL HABERLER Serik Belediyespor kendi evinde golsüz berabere kaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X