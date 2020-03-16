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Antalya'da konut satışında yüzde 59,8 artış

İHA

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Antalya'da konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 59,8 oranında artarak 6 bin 325 oldu.

Antalya'da konut satışında yüzde 59,8 artış

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Antalya'da konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 59,8 oranında artarak 6 bin 325 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından konut satış istatistikleri yayımlandı. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak 118 bin 753 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu.

Antalya'da yüzde 59,8 artış
Antalya’da 2019 Şubat ayında 3 bin 958 konut satılırken 2020 Şubat ayında yüzde 59,8 oranında artarak 6 bin 325 konut satıldı. Konut satışlarında 2020 Şubat ayında Antalya 6 bin 325 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en yüksek paya sahip iller arasında 4'üncü sırada yer aldı.
Isparta’da 2019 Şubat ayında 293 konut satılırken 2020 Şubat ayında yüzde 87,0 oranında artarak 548 konut satıldı. Burdur’da 2019 Şubat ayında 202 konut satılırken 2020 Şubat ayında yüzde 19,8 oranında artarak 242 konut satıldı.

Yabancılara konut satışı yüzde 20,6 arttı
Türkiye yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 4 bin 5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2020'de ilk sırayı bin 987 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 805 konut satışı ile Antalya, 265 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Yalova ve 115 konut satışı ile Bursa izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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