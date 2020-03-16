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ATSO’dan kent kültürüne dev katkı Hüseyin Çimrin’in 3 yeni kitabı ATSO Vakfı Yayınları’ndan çıktı.

İHA

Antalya araştırmacısı, tarihçi, yazar Hüseyin Çimrin'in 3 yeni kitabı ATSO Vakfı Yayınları'ndan çıktı. 'Antalya'nın hafızası' olarak tanınan Çimrin'in "Antalya'da Zaman: Tarih – Gözlem – Anılar" üst başlığı altında ATSO tarafından yayınlanan kitapları, bu üç yeni yayınla birlikte 8 kitaba ulaştı.

ATSO’dan kent kültürüne dev katkı Hüseyin Çimrin’in 3 yeni kitabı ATSO Vakfı Yayınları’ndan çıktı.

Antalya araştırmacısı, tarihçi, yazar Hüseyin Çimrin’in 3 yeni kitabı ATSO Vakfı Yayınları’ndan çıktı. ‘Antalya’nın hafızası’ olarak tanınan Çimrin’in “Antalya’da Zaman: Tarih – Gözlem – Anılar” üst başlığı altında ATSO tarafından yayınlanan kitapları, bu üç yeni yayınla birlikte 8 kitaba ulaştı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO’nun Antalya’nın ekonomik yaşamına yönelik çalışmaların yanı sıra, kentin sosyal ve kültür yaşamına da destek olmaya devam ettiğini söyledi. Başkan Çetin, “Kent Tarihçisi Sayın Hüseyin Çimrin'in yazdığı üç kaynak eseri daha, ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı’nın bir kültür yayını olarak ulusal kültürümüze ve kentimize kazandırdığımız için mutluyuz. Kent kültürüne değer katan ve kentsel kimliği öne çıkaran bu eserlerin her biri, Antalya bölgesinin ekonomik ve sosyal yaşamına ışık tutan, araştırmacılar için referans niteliğinde yayınlardır. Bu değerli eserlerin yazarı Hüseyin Çimrin’e teşekkür ediyor, yayınların ilgiyle okunacağına inanıyorum. Üçü de Hüseyin Çimrin’in aşina olduğumuz ve sevdiğimiz sohbet üslûbuyla kaleme alınmış. Bu eserler ve Antalya kent kültürüne dair birçok eser Antalya Kültür Sanat içindeki AKS Dükkân’dan temin edilebilir” dedi.

“Antalya Tarihinden ve Yaşamından Portreler”
Dizinin 6. kitabı olarak yayınlanan “Antalya Tarihinden ve Yaşamından Portreler”, antik dönemden bu güne, kentin toplumsal ve siyasi tarihinde iz bırakan, gündelik yaşamına renk katan 100’ü aşkın portreyi okuyucuyla buluşturuyor. Eserde Antalya kentinin kurucusu II. Attalos’tan Abdal Musa’ya, Zincirkıran Mehmet Bey’den Patriot Mehmet Emin Bey’e, Antalya’nın Meclisi Mebusan ve ilk TBMM üyelerine, Hamalbaşı Süllü Ağa’dan Ahmet Hamdi Tanpınar’a, Haşim İşcan’a, Bal Mahmut’a, Sümer Tilmaç’a, Gültekin Çeki’ye, Necip Nugay’a uzanan zengin seçki yer alıyor.

“Gezip Görenlerin Kaleminden Antalya”
Dizinin 7. kitabı “Gezip Görenlerin Kaleminden Antalya”, MS 95’te İzmit’te doğan Romalı tarihçi FlaviusArrianus’un İskender’in büyük doğu seferini anlattığı Anabassis adlı eserindeki Antalya bölümünden başlayarak, anılarını yazıya dökmüş bütün gezginlerin, gazetecilerin, devlet adamlarının, edebiyatçıların Antalya’ya ilişkin izlenimlerini biraraya getiriyor. Araştırmacılar için büyük kolaylık sağlayacak olan bu derleme 90 ayrı kişinin anı ve izlenimlerinden oluşuyor.
“Antalya MasallarıHalk Hikayeleri” dizinin 8. kitabı. Hüseyin Çimrin’in çocukluğunda dinlediği masalların yanı sıra, Antalya halk kültüründe masalın yeri, masal anlatma gelenekleri, masalın kurgusu gibi konulara da yer verilen kitap, yeni nesle masalları tanıtmak ve sevdirmek kadar halk bilimi araştırmacıları için de iyi bir kaynak olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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