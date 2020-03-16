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9 Avrupa ülkesinden gelen turistler 21 Mart'a kadar geri dönüyor

DHA

9 Avrupa ülkesinden gelen turistler 21 Mart'a kadar geri dönüyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği'nden (AKTOB), tüm üyelerine yapılan duyuruda, uçuş yasağı başlatılan Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç, Danimarka, İspanya ve Fransa ülke vatandaşlarının geri dönüşleri için 21 Mart tarihine kadar uçuş planlamalarının yapıldığı belirtildi. Sektörün ihtiyaç ve taleplerine göre gelecek hafta açıkanacak desteklerin yalnızca turizm sektörüne değil, tüm sektörlere yarar sağlayacağı da kaydedildi.
AKTOB'dan tüm üyelerine yapılan duyuruda, Çin Halk Cumhuriyeti'nde başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, sadece dünya turizminin değil, dünya ekonomisinin etkilendiğine işaret edildi. Turizmcilere yapılan çağrıda, "Bu nedenle, süreci sakin bir şekilde takip ederek, istikrarlı bir turizm varış noktası olduğumuzu, bir kez daha göstermemiz gerekmektedir. Bu noktada iletişim çok önemlidir. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız ve Bakanlığımızla yakın iletişim içerisindeyiz. Alınması gereken önlemler ve sektörün ihtiyaçları olan talepleri istişare etmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan destekler, yalnızca turizme değil, tüm sektörlere yarar sağlayacak entegre bir uygulama olacaktır" denildi.
Sürecin ve etkilerinin küresel bir durum olduğu ve bu durum ortadan kalktığında, turizm sektörünün yeniden istikrarlı büyüme eğilimine gireceği inancını taşıdıkları belirtilen açıklamada, uçuş yasağı başlatılan Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç, Danimarka, İspanya ve Fransa ülke vatandaşlarının geri dönüşlerinin sağlanması için Antalya Valiliği başkanlığında toplantı yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Bu çerçevede 21 Mart tarihine kadar uçuş planlamaları yapılmıştır. 21 Mart ve sonrası bu ülkelere uçuşların durumu oluşacak ihtiyaca göre ayrıca açıklanacaktır. Bu süreci tüm paydaşlar ile beraber ve umutlu bir şekilde yönetip, turizmde bugüne kadar yakalamış olduğumuz başarı ve istikrarı sürdüreceğimize eminiz." DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-03-16 14:35:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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