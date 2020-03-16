Muratpaşa’da personele idari izin

Muratpaşa Belediyesi, Korona virüs salgını dolayısıyla, hamile, yasal süt iznini kullanan, engelli çalışanlarla birlikte kronik rahatsızlıkları ve yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan personelin 12 gün süreyle idari izinli olacağını açıkladı.

Pandemi haline gelen Korona virüs salgını nedeniyle art arda yeni önlemler açıklayan Muratpaşa Belediyesi, idari izinli sayılacak personellere ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12 Mart tarihli genelgesi çerçevesinde Muratpaşa’da hamile, yasal süt iznini kullanan, engelli çalışanlarla birlikte kronik rahatsızlıkları ve yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan personel 12 gün süreyle idari izinli sayılacak. Genelge çerçevesinde idari izinli sayılan personel, 30 Mart Pazartesi işbaşı yapacak. Ayrıca, okul öncesi ve ilköğretim çağında çocuğu olan kadın çalışanların da yıllık izin taleplerinin karşılanacağı, izin hakkı olmayan çalışanlara ise mazeret izni verileceği belirtildi.

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