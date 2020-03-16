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Kepez’den korona zamlarına karşı denetim

İHA

Kepez Belediyesi, küresel bir tehdit haline gelen korona virüsü salgını nedeniyle temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlardan haksız kazanç elde edilmemesi ve vatandaşların mağdur olmaması için sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Kepez’den korona zamlarına karşı denetim

Kepez Belediyesi, küresel bir tehdit haline gelen korona virüsü salgını nedeniyle temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlardan haksız kazanç elde edilmemesi ve vatandaşların mağdur olmaması için sıkı denetimlerini sürdürüyor.
Korona virüsü vakalarının Türkiye'de görülmesi üzerine Kepez Belediyesi önlemlerini iki katına çıkardı. Kepez’de titizlikle süren temizlik ve hijyen çalışmalarının yanı sıra, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, doğabilecek mağduriyetleri engellemek için alarma geçti. Zabıta ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle temel ihtiyaç ürünlerindeki fiyatlardan haksız kazanç elde edilmemesi için sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Bazı gıda ve hijyen ürünlerini fahiş fiyattan satmak isteyen fırsatçılara göz açtırmayan Zabıta ekipleri, denetimlerini Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile gerçekleştiriyor. Kolonya, sıvı el sabunu, maske, eldiven gibi hijyen ürünleri ile gıda maddelerinde yapılan denetimlerde, ürünlerin alış ve satış fiyatlarına, fiyat değişikliklerinin hangi tarihten itibaren yapıldığına dikkat ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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