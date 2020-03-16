Alanya’daki duruşmalara Korona virüs ertelemesi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Korona virüs önlemleri kapsamında bazı duruşmalar ertelendi. Alanya Adliyesi'nde tutuksuz davaların duruşması 31 Mart’ta kadar yapılmayacak.

Birçok alanda Korona virüs kapsamında önlemler alınmaya devam ederken, Alanya Adalet Sarayı'ndaki duruşmalar için de yeni bir düzenleme yapıldı. Karar doğrultusunda, 31 Mart’a kadar sadece tutuklu sanıkların yargılandığı davalar görülecek. Öte yandan, tutuklu şüpheli ve sanıkların, adliyeye getirilmeden, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlanacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “ 31 Mart tarihine kadar tutuklu dosyalar hariç duruşma yapılmayacaktır. Bu tarihe kadar olan keşifler de iptal olmuştur” denildi.

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