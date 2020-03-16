Türkiye'yi güvenli bulan turistler ülkelerine dönmek yerine Antalya'yı tercih ediyor ALTİD Başkanı Burhan Sili: "Türkiye’yi daha güvenli bularak ülkemizde kalmayı tercih eden misafirlerimiz de var" "Bu misafirlerimize de hizmet vermeye devam edeceğiz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye'yi güvenli bulan turistler ülkelerine dönmek yerine Antalya'yı tercih ediyor ALTİD Başkanı Burhan Sili: "Türkiye’yi daha güvenli bularak ülkemizde kalmayı tercih eden misafirlerimiz de var" "Bu misafirlerimize de hizmet vermeye devam edeceğiz"

İHA

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Misafirlerimiz arzu ederlerse 20 Mart gece yarısına kadar devam eden uçuşlarla ülkelerine dönebilirler. Türkiye'yi daha güvenli bularak 17 Nisan tarihine kadar ülkemizde kalmayı tercih eden misafirlerimiz de var. Bu misafirlerimize de hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'yi güvenli bulan turistler ülkelerine dönmek yerine Antalya'yı tercih ediyor ALTİD Başkanı Burhan Sili: "Türkiye’yi daha güvenli bularak ülkemizde kalmayı tercih eden misafirlerimiz de var" "Bu misafirlerimize de hizmet vermeye devam edeceğiz"

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Misafirlerimiz arzu ederlerse 20 Mart gece yarısına kadar devam eden uçuşlarla ülkelerine dönebilirler. Türkiye’yi daha güvenli bularak 17 Nisan tarihine kadar ülkemizde kalmayı tercih eden misafirlerimiz de var. Bu misafirlerimize de hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, korona virüsüne karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şuan Türkiye'de düşük oranda yaşanan ve dünya genelinde sorun halini almış olan korona virüsüyle alakalı olarak devletin ve Sağlık Bakanlığının ciddi önlemler aldığını belirten Sili, "Alınan önlemlerin ülke vatandaşlarımızın sağlığı ve salgının yayılmaması adına son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Turizm sektörü, Alanyamız ve Türkiye genelinde virüs salgınından dolayı olumsuz yönde etkileniyor. Bu duruma kaynak pazarlarımızda yaşanan vaka sayısının artması ve dolayısıyla zorunlu olarak uçuş hatlarının kapatılması sebep oluyor. Fakat alınan önlemlerle kendi vatandaşlarımızı salgına karşı korurken bir yandan da misafirlerimizin sağlığını korumuş oluyoruz. Yapılan çalışmaları değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Destek paketi söz konusu"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile istişare halinde olduklarını aktaran Sili, "Durumun en düşük seviyede atlatılması ve bertaraf edilmesi için bizlerin sunduğu öneriler ve Bakanlığımızın çalışmaları var. Sektöre destek paketi oluşturulması söz konusu. Maliye Bakanımız da açıklamalarında bunun sinyalini verdi. Bu paketin içeriğinde önümüzdeki dönemde finansal sıkıntı yaşanmaması anlamında kredi sağlanması ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) destek ve teşviklerinin ele alınması gibi maddeler mevcut. Bir diğer taraftan acentelerimizin durma noktasına gelen operasyonlarının başlangıcında hızlıca toparlanmaları anlamında bir desteğin sağlanması konusu gündemde. Tüm bu destekler ülkemizin olanakları ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilecek ve açıklanacak" şeklinde konuştu.

"Hayat normale dönecek"
Korona salgınının yayılmaması anlamında kaynak pazarlarının bir kısmı için sınırların kapatıldığını ifade eden Sili, "Bu süreçte turistik tesislerimizin de kapalı kalması söz konusu. Uçuşlar 17 Nisan’da yeniden başlayacak. Bu tarihten sonra sorunların atlatılmış ve hayatın normale dönmüş olmasını umut ediyoruz. Ülke olarak almış olduğumuz önlemler sonucunda dünya geneline bakıldığında iyi bir pozisyondayız. Korona virüs salgını tehlikesinin atlatılmasının ardından hızlı bir yükselişin sağlanacağına inanıyoruz. Planlı tanıtım çalışmalarıyla ve gerekli ilişkileri kurarak pazarların tekrar hareketlendirilmesi adına en iyisini yapabilecek güçteyiz" diye konuştu.

"Ülkemizde kalmayı tercih edenler var"
"20 Mart gece yarısına kadar uçuşlar normal olarak devam ediyor" diyen Sili, "Bu tarihe kadar çıkışı olan misafirlerimiz dönüş yapacaklar. Çıkışı bu tarihten sonrasına denk gelen misafirlerimiz arzu ederlerse 20 Mart gece yarısına kadar devam eden uçuşlarla ülkelerine dönebilirler. Hafta sonu Antalya Valiliğimizin başkanlığında bu planlamalarla ilgili tur operatör ve acente temsilcilerinin de bulunduğu önemli bir toplantı yaptık. Misafirlerimizin mağdur olmaması adına gerekenler yapılıyor. Yaşanan süreçle ilgili misafirlerimize ve üyelerimize düzenli olarak bilgilendirmede bulunuyoruz. Türkiye’yi daha güvenli bularak 17 Nisan tarihine kadar ülkemizde kalmayı tercih eden misafirlerimiz de var. Bu misafirlerimize de hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da sağanak yağış
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak yağış
(Görüntülü) Antalya falezleri 'ölümüne' keyif noktası oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya falezleri 'ölümüne' keyif noktası ...
(Görüntülü) Alanya'da mart ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alanya'da mart ayında deniz keyfi
Banka şubelerinde Korona virüs önlemi
YEREL HABERLER Banka şubelerinde Korona virüs önlemi
Balkon alev topuna döndü, mahalleli panik yaşadı
YEREL HABERLER Balkon alev topuna döndü, mahalleli panik yaşadı
Alanya'da deniz keyfi
YEREL HABERLER Alanya'da deniz keyfi
Büyükşehir Belediyesi 30 araç 155 personelle görevde İlaçlama çalışmaları hafta sonu dahil devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 30 araç 155 personelle ...
Antalya falezlerinde 'ölümüne keyif'
YEREL HABERLER Antalya falezlerinde 'ölümüne keyif'
(Görüntülü) Bankalarda koronavirüs önlemleri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bankalarda koronavirüs önlemleri
Dosso Dossi'ye 'koronavirüs' iptali
YEREL HABERLER Dosso Dossi'ye 'koronavirüs' iptali
Bankalarda koronavirüs önlemi
YEREL HABERLER Bankalarda koronavirüs önlemi
Kemer'de sahile köpek balığı ölüsü vurdu
YEREL HABERLER Kemer'de sahile köpek balığı ölüsü vurdu
Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı
Şehitler Müzesi’nin açılışı ertelendi
YEREL HABERLER Şehitler Müzesi’nin açılışı ertelendi
Başkan Bahar: "Kredi Garanti Fonu acil ihtiyaç"
YEREL HABERLER Başkan Bahar: "Kredi Garanti Fonu acil ihtiyaç"
Kamyon altında kalan motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kamyon altında kalan motosiklet sürücüsü öldü
Alanya’daki duruşmalara Korona virüs ertelemesi
YEREL HABERLER Alanya’daki duruşmalara Korona virüs ertelemesi
Kepez’den korona zamlarına karşı denetim
YEREL HABERLER Kepez’den korona zamlarına karşı denetim
Muratpaşa’da personele idari izin
YEREL HABERLER Muratpaşa’da personele idari izin
(Görüntülü) Dumlupınar Bulvarı katlı kavşağı trafiğe açıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dumlupınar Bulvarı katlı kavşağı trafiğe ...
Yabancıya konut satışı şubatta rekor kırdı
YEREL HABERLER Yabancıya konut satışı şubatta rekor kırdı
9 Avrupa ülkesinden gelen turistler 21 Mart'a kadar geri dönüyor
YEREL HABERLER 9 Avrupa ülkesinden gelen turistler 21 Mart'a kadar ...
Kepez'in kreşleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kepez'in kreşleri dezenfekte edildi
Alanya’da feci kaza: 1 ölü Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Alanya’da feci kaza: 1 ölü Kamyonla çarpışan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X