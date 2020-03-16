Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı (2)

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SEVGİLİLER TUTUKLANDI

Antalya'da park halindeki otobüslerden akü çalan sevgililer İsmail A. ve Melisa E., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Çalıntı malları satın almaktan gözaltına alınan C.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-03-16 21:01:49



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