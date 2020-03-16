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Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı (2)

DHA

Antalya'da akü hırsızı sevgililer yakalandı (2)


SEVGİLİLER TUTUKLANDI
Antalya'da park halindeki otobüslerden akü çalan sevgililer İsmail A. ve Melisa E., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Çalıntı malları satın almaktan gözaltına alınan C.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-03-16 21:01:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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