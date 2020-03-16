Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 26. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 00 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Hakan Özmert’in ceza yayı dışından sert şutu yan kale direğine çarparak auta çıktı.

12. dakikada Kudrıashov’un sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Podolski, kaleye göndermek istedi. Podolski, defans oyuncusu Fatih Aksoy’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonucu iptal etti.

20. dakikada Emre Kılınç’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yasin Öztekin’in şutu defans oyuncusuna da çarparak az farkla üstten kornere gitti.

24. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.

29. dakikada Kudrıashov’un ara pasında altı pas içinde topla buluşan Sinan’ın sert şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.



Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya x, Mehmet Cem Hanoğlu x, Kamil Çetin x

Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare x, Veysel Sarı x, Celustka x, Kudriashov x, Hakan Özmert xx, Amilton x, Fredy x, Podolski x, Sinan Gümüş x, Jahovic x

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Chico, N’dınga, Bünyamin Balcı

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Sivasspor: Samassa x, Caner Osmanpaşa x, Appindangoye x, Uğur Çiftçi x, Marcelo Goiano x, Fatih Aksoy x, Hakan Arslan x, Emre Kılınç x, Mert Hakan Yandaş x, Yasin Öztekin x, Yatabare x

Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Kone, Cofıe, Papp,Erdoğan Yeşilyurt, Armın Derlek, Demıngues De Souza, Barış Yardımcı

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.