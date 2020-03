Tuna: "Önemli olan insanların sağlığı" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "3 puan önemli ama daha önemlisi insanların sağlığı" "Her şeyden önemlisi hepimizin sağlığı, bu süreçte kararların birlikte alınması ihtiyacı var" "Bence bu yıl alttaki takımlardan hiçbiri düşmemeli, hem sağlık hem de yabancı oyuncuların psikolojisini düşünürsek çok adaletsiz bir yarış olacak"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "3 puan önemli ama daha önemlisi insanların sağlığı" dedi.

Süper Lig’in 26. hafta kapanış maçında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Sivasspor’u 10 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuna, futbolun devam ettiğini ve ligi oynadıklarını dile getirdi.

Tuna, “Lig her zaman kaç galibiyet alırsak alalım son haftaya kadar sürecek bir mücadele. Son 8 maçın 4’ünü kazandık, 4’ünde berabere kaldık. Ligin bitiş düdüğüne kadar mücadele devam edecek. Her takım umudun kesmeden, hem şampiyonluk hem de alt taraflar sıralama mücadelesi verdiği bir lig oynuyoruz. Bu heyecanın taraftarsız maçlarla devam edilmesi iyi bir şey değil. Hem bu işin ekonomisi hem de arka planda neler yaşandığıyla ilgili o organizasyon çok önemli” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de korona virüs durumunun iyi yönetildiğini kaydeden Tuna, “Bu konulardaki her kararda oraya futbolla ilgili bir karar verilecekse teknik direktör ve takım kaptanların görüşleri alınabilir. Birlikte bu kararlar alınsın. Bu işte mağdur olacak en önemli kişiler emin olun biz değiliz. Ligler iptal edilse de ertelense de ben şahsım adına hiçbir şeyi gözetmiyorum. Yabancıların ne de bizim ligin geri kalanında hiçbir beklentimiz yok maddi anlamda. Bu emekçilerle ilgili çalışanlarla ilgili karar alınırsa saygı duyarız. Kulüplerde içinde bulundukları dönemde bu ekonomiyi yönetemedikleri için bu süreçte maçların oynanmasına taraflar. Biz böyle bir şey düşünmüyoruz. Düşünmemek oynamamak değil” dedi.



"3 puan önemli insan sağlığı da önemli"

Oynadıkları son 7 karşılaşmanın çok kritik olduğunu anımsatan Tuna, ”Çok şükür kazandık. Ama kazanmaktan daha önemli bu sürece gelene kadar durumlar var. Taraftarımız burada yoktu. 3 puan önemli ama daha önemlisi insanların sağlığı” ifadelerine yer verdi.



"Her şeyden önemlisi hepimizin sağlığı"

Charles’in bu süreç yaşanmadan önce 2 günlük bir tedavi için yurt dışına gittiğini anlatan Tamer Tuna, “Tedavisi bitti. Çok önemli bir oyuncumuz. Şu an Brezilya’da getirmek istedik, karantina süreciyle ilgili bunu yaşadık. Fransa üzeri uçtu Brezilya’ya. Göndermek zorundaydık, kendi doktoru vardı. Birlikte bu kararı verdik. Dönüşünde bu sorunu yaşıyoruz. Sadece Charles değil geçen hafta önceki hafta, yabancı ve yerli oyuncularımızın aileleri geldi yakınları geldi aramızda oldular. Otelde olanlar var. Yurt dışına tekrar çıkamadılar. Bunlarla da birlikte yaşadık. Potansiyel hastayız, test yaptırmadık. Gribal enfeksiyon yaşayan 7 oyuncumuz oldu. Gustavo ve Celustka’yı maçlarda oynatamadık gribal enfeksiyon nedeniyle. Süreç bu. Kişisel tercihim maçların ertelenmesi. Sonrasında da adaletli yarış olacak mı. 4 hafta ertelendiğinde hazirana uzayacak. 8 maçın, 4 haftaya sığdırılabileceği bir sezon yaşayacağız. Ligden düşenlere yazık olacak. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligine katılacak, bence bu yıl alttaki takımlardan hiçbiri düşmemeli. Hem sağlık hem de yabancı oyuncuların psikolojisini düşünürsek çok adaletsiz bir yarış olacak. Ülkemizde de hastalık teşhisler gelişirse daha da uzayacak. Bu benim şahsi fikrim. Oyuncuların aileleriyle ilgili. Onlara ulaşamayan yabancı oyuncularımız var. Gidip gelemeyenler var. Her şeyden önemlisi hepimizin sağlığı, bu süreçte kararların birlikte alınması ihtiyacı var” diye konuştu.



"Ligler ertelenebilir"

Yarından sonra liglerin erteleneceğini düşündüğünü dile getiren Tuna, “Bu yarın ortaya çıkacaktır. Bunlar bir yerden alınmış bilgi değil sürecin getirdiği liglerin oynanma tehlikesinin içinden hastaların çıkabileceği düşüncesinden dolayı. Bu yaşanılan ortamda bize virüs bulaşmış olabilir. Yabancı aileler ve çocukları, anneleri geldi. Sinan Gümüş’ün geçen hafta anne babası geldi, ‘hocam dokunamıyorum’ diyor. Bir örnek, net bizim içinde yaşadığımız durum bu” ifadelerine yer verdi.

