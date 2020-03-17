Yağmurdan kaçanlar durağa sığındı



Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Ani bastıran yağmura yakalananlar, ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanağa, çoğu kişi hazırlıksız yakalandı. Antalyalılar yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına ve bina altlarına sığındı. Yaklaşık 2 saat etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Oluşan birikintiler, sürücülere zor anlar yaşatırken kaldırımda yürüyen kişiler de araçların sıçrattığı sular nedeniyle ıslandı.

Yağmura yakalanan bir kişi çöp poşetini yağmurluk şekline getirerek üzerine giyerken, yine yağmurda ıslanan bir geri dönüşüm çalışanı da otobüs durağına sığındı. Üzerine polar battaniye örten geri dönüşüm çalışanı, durakta yağmurun dinmesini bekledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre dün akşam saatlerinde başlayan fırtınanın, perşembe gününe kadar kentte etkili olması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-03-17 09:50:59



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