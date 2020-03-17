Kaş Belediyesi etkinliklerini iptal etti

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

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Kaş Belediyesi, koronavirüse karşı önlem olarak etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu.

Kaş Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiler doğrultusunda olası COVİD19 (Yeni Coronavirüs) salgınına karşı önlem amacıyla mart ayı içerisinde düzenleyeceğimiz etkinlikler iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verildi.

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