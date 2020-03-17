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Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

İHA

Antalyaspor, dün akşam Sivasspor karşısında aldığı 10'lık galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmış oldu.

Antalyaspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Antalyaspor, dün akşam Sivasspor karşısında aldığı 10'lık galibiyetle ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarmış oldu.
Süper Lig’in ilk yarısını topladığı 14 puanla 16. sırada tamamlayan Antalyaspor'da teknik direktörlükte Bülent Korkmaz ve Stjepan Tomas değişikliği gerçekleşti. Antalyaspor, ikinci yarıda Tamer Tuna’nın takımın başına getirilmesi ve yeni transferlerle bambaşka bir kimliğe büründü. Güney ekibi, öncelikle defansa Kudryashov, Veysel Sarı, Ersan Gülüm ve Delvin N’Dinga’yı, hücum hattına da Sinan Gümüş, Adis Jahovic ve son olarak Lucas Podolski’yi kattı. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçında sahasında Göztepe’ye mağlup olan Antalyaspor, daha sonra büyük bir çıkışa imza attı. Kırmızıbeyazlılar, son 8 maçta, 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Tuna'nın öğrencileri, haftayı 30 puanla 11. sırada tamamladı.
Dün akşam Sivasspor’u ağırlayan Antalyaspor, karşılaşmayı 81. dakikada Veysel Sarı’nın attığı golle 10 kazandı.
Antalyaspor; Denizlispor, Kasımpaşa, Sivaspor ve Yeni Malatyaspor’u yenerken, Konyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile de berabere kaldı.
Kırmızıbeyazlı ekip, Süper Lig’in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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